Puccini fa sold out, successo per il concerto di musica lirica organizzato dall’Agimus di Vibo Valentia

Chiude con un sold out il concerto lirico Omaggio a Puccini che, alla Biblioteca comunale, conclude la prima parte della stagione concertistica dell’Associazione giovanile musicale (A.Gi.Mus.) di Vibo Valentia. È quanto riporta una nota degli organizzatori. Il tenore Francesco Anile e il soprano Caterina Francese, accompagnati al pianoforte dal maestro Sergio Coniglio, hanno eseguito celebri brani tratti dal vasto repertorio lirico di Puccini.

«Una serata ricca di emozioni – commenta il direttore artistico Andrea Brissa -. Siamo orgogliosi di essere riusciti a dar vita e a consolidare il nostro progetto culturale. Questa è la tangibile prova che, alla cultura e alla bellezza, Vibo Valentia risponde più che bene. Abbiamo fatto sold out e siamo profondamente commossi e orgogliosi. Gli artisti sono tutti calabresi, e, pertanto, non è solo un omaggio a Giacomo Puccini ma è anche un omaggio alla Calabria per il valore umano che questa regione possiede. Noi ci impegneremo al massimo per continuare verso questo percorso in quanto la più grande gioia è la risposta del pubblico quale vero motore dell’arte. Ringraziamo vivamente e arrivederci alla prossima stagione concertistica prevista per il prossimo autunno».