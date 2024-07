Zambrone, un libro per far conoscere ai più giovani le donne che hanno fatto grande la Calabria

Una delle opere del Museo

L’amministrazione comunale di Zambrone ha deliberato la realizzazione di un libro divulgativo per bambini e ragazzi dedicato alle figure femminili immortalate nelle statue del Museo a cielo aperto – Calabria al femminile. L’opera, curata dall’Area affari generali dell’ente, avrà l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni le storie e i contributi delle donne che hanno reso grande la Calabria. Il Museo a cielo aperto – Calabria al femminile, nato da un’idea dell’artista Antonio La Gamba, è un’originale installazione presente nella piazza principale di Zambrone. Le 18 statue e le 22 figure femminili rappresentate nelle opere scultoree, celebrano il ruolo fondamentale che le donne hanno avuto nella storia e nella cultura della nostra terra.

L’amministrazione di Corrado L’Andolina, è impegnata a valorizzare il Museo e a renderlo un luogo di conoscenza e di crescita per tutti. «Con la realizzazione di questo libro – ha dichiarato il sindaco – vogliamo avvicinare i bambini e i ragazzi al Museo e far conoscere loro le storie delle donne calabresi che hanno dato lustro alla nostra regione. Si tratta di un progetto importante che contribuirà a trasmettere alle nuove generazioni i valori della memoria, dell’identità e del rispetto per le donne. Il libro sarà realizzato con un linguaggio semplice e accattivante, utilizzando illustrazioni e disegni per rendere la lettura piacevole e coinvolgente». L’opera conterrà anche brevi biografie delle donne rappresentate nelle statue, approfondimenti storici e culturali, oltre ad attività didattiche per facilitare l’apprendimento. Il libro poi sarà distribuito gratuitamente dall’amministrazione agli alunni delle scuole di Zambrone e sarà disponibile per il pubblico anche presso la biblioteca comunale e l’Ufficio turistico dell’ente.