Suoni, colori e tradizioni: il gruppo folk città di Vibo tra i protagonisti dell’Europeade in terra sarda -Video

La musica, le tradizioni, il cuore antico della città. I ragazzi del gruppo folk di Vibo Valentia tra i protagonisti dell’Europeade, il festival europeo del folklore ospitato a Nuoro, in Sardegna. Il sodalizio del presidente Ugo Bellantoni è stato accompagnato in questa emozionante avventura da Franco Pitaro e Carolina Bellantoni.

La festa dei popoli

L’Europeade, giunto alla sua 59esima edizione, è considerato una vera e propria festa dell’amicizia e dell’unità dei popoli. L’appuntamento, che torna nella cittadina sarda dopo 21 anni, ha accolto 120 gruppi e circa 3mila figuranti provenienti da ogni angolo d’Europa. Le esibizioni hanno animato per giorni Nuoro, coinvolgendo le principali piazze del centro storico. I promotori raccontano: «Ci incontriamo ogni anno per una settimana, in estate, spesso in una nuova città in Europa, dove i vecchi amici si uniscono ai nuovi gruppi. Ci esibiamo nelle nostre danze nel corso degli spettacoli che teniamo nelle grandi arene cittadine: organizziamo un ballo, una parata e una funzione ecumenica. I gruppi – raccontano – possono ballare, cantare e suonare la propria musica in costume per tutta la città, durante tutto il giorno e tutta la notte».

L’obiettivo infatti è quello di condividere «la propria cultura regionale». Un tripudio di suoni, colori e musica che ha caratterizzato anche la performance del gruppo vibonese. Un’esperienza unica per i ragazzi, impegnati nella promozione delle proprie tradizioni attraverso la nobile arte della danza. Tra le giornate più partecipate e suggestive, quella di ieri con la sfilata dei gruppi folcloristici abbigliati nel proprio abito tradizionale. Nel tardo pomeriggio, il corteo ha percorso tutto il centro cittadino cantando e ballando per il pubblico che ha risposto con grande entusiasmo.