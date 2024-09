Il Carnevale… estivo: a Pizzoni giochi, colori e risate grazie all’evento targato Pro loco

Giochi a ostacoli, piccola pasticceria ma anche attività musicali e un entusiasmante Carnevale estivo. A Pizzoni, la locale Pro loco guidata da Federica Nesci in sinergia con l’amministrazione comunale, ha concluso con una festa il centro estivo. Dieci incontri, circa trenta i piccoli partecipanti che hanno aderito al progetto pensato quanto per i residenti quanti per chi risiede in paese del Vibonese in occasione dell’estate.

Il programma è stato ricco e si è concretizzato anche grazie al lavoro di professionisti: «Con i bambini si è discusso – specifica Nesci – di corretta alimentazione grazie alla collaborazione della nostra biologa nutrizionista Giulia Aversa, e di emozioni tramite l’ausilio della psicologa e psicoterapeuta Serena Bonavena». A intrattenere il gruppo, anche due volontarie Pro loco. Ieri, infine, si è tenuta l’ultima giornata con la realizzazione del Carnevale estivo: «I piccoli ospiti hanno gustato del gelato realizzato dalla nutrizionista Aversa per poi sfilare con le maschere. È stato davvero un momento pieno di colori e risate. Un successo che ci spinge a realizzare anche in futuro iniziative simili», chiosa la presidente Pro loco.