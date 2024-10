Guitaromanie: a Nicotera per la prima volta in Italia il duo formato da chitarra e theremin, lo strumento inventato nel 1919 che si suona senza contatto fisico

Alle battute finali il Festival chitarristico Guitaromanie che da luglio allieta le serate nicoteresi e attira nella cittadina costiera numerosi appassionati. Il sesto e penultimo appuntamento con la rassegna musicale si terrà sabato 13 ottobre alle ore 19; stavolta la location sarà la Chiesa dell’Immacolata a Nicotera Marina. Protagonista della serata, il duo formato dal croato Josip Dragnić (chitarra) e dall’olandese Thorwald Jørgensen (theremin).

Uno strumento musicale decisamente particolare, quest’ultimo: l’unico che si suona senza contatto fisico. Il suono è infatti prodotto sulla base di onde elettromagnetiche, utilizzando due antenne. Dalla descrizione potrebbe sembrare qualcosa di contemporaneo, e invece no: il theremin è stato inventato nel 1919 da un fisico sovietico, ma è ancora raramente suonato sui palchi dei concerti. In Calabria lo si è sentito suonare veramente pochissime volte e mai, assicurano dalla direzione artistica di Guitaromanie, insieme alla chitarra. L’appuntamento di sabato si preannuncia così «eccezionale e imperdibile».

Il progetto “Corde invisibili”, che unisce appunto i due strumenti, è stato creato da due musicisti di fama internazionale, il thereminista Thorwald Jørgensen, conosciuto come uno dei principali suonatori di theremin classico al mondo, e il chitarrista Josip Dragnić. Il progetto – spiegano gli organizzatori del Festival – è già stato presentato in molti Paesi europei tra i quali Germania, Lussemburgo, Croazia, Montenegro e Portogallo, e il concerto del Festival di Nicotera è il primo concerto italiano di questa formazione».

«Verranno alcuni dei brani più famosi di grandi compositori come De Falla, Villa Lobos e Piazzolla arrangiati per theremin e chitarra, ma anche brani di musica contemporanea originariamente scritti per questo duo o altri brani classici molto amati dal pubblico come la famosissima Granada, uno dei cavalli di battaglia del grande Claudio Villa. In alcuni di quei brani il theremin imita la voce, in altri il violoncello o il violino. Uno dei brani sarà addirittura “composto” dal vivo con la tecnica del “live looping”, una tecnica di produzione musicale ed esecuzione dal vivo attraverso la quale un artista può registrare e riprodurre in tempo reale melodie o effetti sonori, creando dei loop che sovrapposti danno vita a un brano inventato al momento. Questi due strumenti formano insieme una bella e interessante combinazione delle armonie suonate dalla chitarra e della linea melodica suonata dal theremin su delle “corde invisibili”».

Il prossimo concerto sarà l’ultimo appuntamento del Festival. Il protagonista sarà Luciano Pompilio, un chitarrista di fama internazionale che aveva già allietato il pubblico di Guitaromanie in duo con la formazione chitarra e voce, in questo concerto suonerà invece da solista. Il concerto si terrà il 17 novembre a Palazzo Convento, nella sala consiliare del Comune di Nicotera alle ore 19.00. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.