La musica come opportunità professionale: full immersion all’hotel 501 di Vibo col direttore del conservatorio Torrefranca Vittorino Naso

Questa sera alle ore 19 all’hotel 501 “Il Caminetto”, che funge da salotto di Casa Rotary, si terrà una full immersion nella musica. Protagonista di questo incontro sarà un artista della musica internazionale, Vittorino Naso, direttore del Conservatorio musicale di alta frequenza “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e caposcuola di percussioni, compositore e produttore, il quale vanta una bacheca ricca di premi internazionali. È opportuno ricordare che, dopo essersi diplomato con il massimo dei voti in Strumenti a percussione al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, sotto la guida del maestro Antonio Striano, Vittorino Naso è diventato un musicista di straordinario successo a livello internazionale. Ha suonato con importanti orchestre come il Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera e la Rai, esibendosi nelle più prestigiose Sale da concerto del mondo, con l’obiettivo di esplorare le diverse culture del mondo attraverso la musica contemporanea, d’avanguardia e d’improvvisazione, in un’attività concertistica che spazia tra musica etnico-popolare, classica e jazz.

Vittorino Naso alle percussioni

Dall’altra parte, Domenico Rotiroti, studente del Liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia e presidente dell’Interact Club del Rotary Hipponion, si avvale delle capacità di uno dei talenti più promettenti della scuola vibonese per avviare un confronto capace di andare oltre l’ordinarietà quotidiana. Insegnare e formare i giovani significa offrire loro una grande opportunità. La musica, nel panorama più stimolante dello sviluppo della conoscenza e della cultura rimane, indubbiamente, uno degli aspetti ideali per rispondere a questa esigenza. Potrebbe essere questo uno dei temi più rilevanti per i giovani nel tentativo di instaurare un serio approccio professionale con la musica?

In questa direzione si muove il viaggio dell’Interact del Rotary Club Hipponion, che parte dalle istituzioni di Vibo Valentia e dintorni per incontrare il fascinoso mondo della musica. L’incontro d’esordio apre uno spazio alle prime risposte da parte di interlocutori privilegiati scelti dai giovani rotariani vibonesi, che iniziano un percorso di approfondimento all’interno di un universo musicale affascinante. Nell’idea di Eleonora Cannatelli, presidente del Rotary Club Hipponion, impegnata in un programma volto alla promozione della conoscenza delle realtà più eminenti e prestigiose che insistono sul territorio, c’è senza dubbio la volontà di alimentare la curiosità e la passione dei giovani verso la musica. L’Interact, in questa ottica, ha tutte le carte in regola per aspirare a diventare una seria fucina di impegno.