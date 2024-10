Mileto fa un tuffo nel Medioevo con la rievocazione storica della Corte di Ruggero D’Altavilla

La manifestazione è in programma domenica 20 ottobre. In scena circa 100 figuranti che ripercorreranno alcuni momenti salienti dell’illustre trascorso normanno della cittadina

Ritorna a Mileto il Corteo storico normanno. L’appuntamento è per domenica 20 ottobre. La manifestazione culturale sarà organizzata dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Calabria, la direzione artistica dell’associazione Unicram di Reggio Calabria e la consulenza storica della locale “Accademia Milesia”. Il corteo in costumi d’epoca prenderà il via alle ore 16 lungo le vie principali del centro cittadino. Prevista la partecipazione di circa 100 figuranti. Esso permetterà di rievocare alcuni momenti salienti dell’illustre trascorso normanno di Mileto, nell’XI secolo elevata da Ruggero D’Altavilla a capitale della propria contea, nell’ambito del processo di rilatinizzazione del meridione d’Italia attuato con il fratello Roberto il Guiscardo.

Nell’occasione sarà anche presentata al pubblico la riproduzione del vessillo che l’ultimo figlio di Tancredi D’Altavilla ha portato con sé nel corso delle battaglie intraprese per la conquista della Sicilia.

Il programma del Corteo storico normanno prevede: la lettura del Sigillum aureum con cui Papa Gregorio VII istituì la prima diocesi di rito latino del sud Italia e la relativa consegna al vescovo Arnolfo delle insegne episcopali (sul sagrato della basilica cattedrale); la riproposizione del matrimonio tra Ruggero e la prima moglie Giuditta D’Euvreux (sul sagrato del santuario della Cattolica); la ricostruzione scenica della consegna al Gran conte delle chiavi della Sicilia da parte degli ambasciatori arabi giunti appositamente a Mileto dall’isola (Villa comunale); la rievocazione del battesimo dell’ultimo figlio e futuro Re di Calabria e Sicilia, Ruggero II (sul sagrato della chiesa di San Michele); lo svolgimento di una serie di giochi popolari di epoca medievale (in piazza Badia).