Tropea: la rassegna letteraria Andromeda dell’associazione Libertas giunge in finale al Premio il Maggio dei libri 2024

La finale della manifestazione nazionale “Il Maggio dei Libri”, nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, promossa dal ministero della Cultura (Mic) e dal Centro per il libro e la lettura, si è tenuta online sabato scorso. Un evento di grandissimo successo che ha registrato oltre 1 milione di partecipanti e circa 15mila attività, che rientra nell’ambito delle aperture straordinarie previste dal Piano di valorizzazione dello stesso Mic. A fare la sua piccola-grande parte è stata anche l’associazione culturale Libertas di Tropea, giunta nella rosa dei 5 finalisti al Premio, che ha aderito alla campagna nazionale con le rassegne letterarie “Persefone” del 2022, “Telemaco” nel 2023 e “Andromeda” quest’anno. Proprio quest’ultima edizione è stata scelta come finalista.

Tra 15.313 attività svoltesi quest’anno, suddivise in 4.982 iniziative avviate tra il 23 aprile e il 31 maggio in cui 393 associazioni in tutta Italia hanno operato nell’edizione 2024 del Premio, solo 5 associazioni sono giunte nella finale che si è svolta sabato 9 novembre: l’associazione culturale Ev. San Severino Marche (Mc); l’associazione Link Aps di Altamura (Ba), l’associazione Libertas di Tropea (Vv); il gruppo Coordinamento donna di Arpigliano (Pz) e il Circolo dei lettori – Presidio del libro di Bisceglie (Bt), quest’ultima è stata la vincitrice di un premio di 2000 euro in buoni da spendere per l’acquisto di libri nella libreria vincitrice del concorso.

«Immensa gioia e soddisfazione» ha espresso il direttore artistico di “Andromeda”, Dario Godano, per aver fatto parte delle cinque associazioni finaliste, «un riconoscimento – ha sottolineato il presidente dell’associazione – che gratifica e onora il lavoro svolto per promuovere al meglio la cultura a Tropea, ma che allo stesso tempo invita a far meglio con maggiore criterio e metodo per accrescere la qualità dell’evento, coinvolgendo in primis le scuole, le associazioni sinergiche e gli enti locali». Per lui, «l’elemento arricchente – della rassegna letteraria in questione – è stato quello di rendere fruibile il patrimonio architettonico del centro storico tropeano in 6 fine settimana dedicati alle presentazioni degli autori regionali e nazionali, nonché la passeggiata letteraria con gli studenti liceali e la visita guida nei giardini segreti incastonati nei palazzi nobiliari e nei conventi della cittadina».

La rassegna tropeana ha ottenuto il patrocinio gratuito del Consiglio regionale della Calabria e del Comune di Tropea, oltre che dell’Istituto d’istruzione superiore di Tropea “P. Galluppi” che ha ospitato l’iniziativa, della collaborazione della Congrega dei Bianchi di San Nicola e dell’associazione culturale “Glicine”. Godano, in fine, ha voluto rivolgere un «sentito ringraziamento agli sponsor per l’importante supporto, alle associazioni Asalt e OspitiAmo Tropea per il sostegno e un particolare messaggio di gratitudine al Parroco della Chiesa Concattedrale di Tropea don Antonio Mazzeo».