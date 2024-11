Arriva Vibo Film Festival, l’assessore Soriano: «Attraverso il cinema accendiamo i riflettori sulle bellezze della nostra città»

Locandina evento

«Promuovere la città di Vibo Valentia in un campo fino ad oggi poco esplorato ma dalle grandi potenzialità e innescare un percorso virtuoso tra cultura e turismo, con ricadute positive su tutto il territorio». È questo l’obiettivo principale dell’edizione zero del “Vibo Film Festival”, organizzato dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia – assessorato alla Cultura e Turismo – e dall’associazione Ciak Calabria. La manifestazione è in programma a Palazzo Gagliardi il prossimo 30 novembre.

«Il cinema – ha affermato l’assessore Stefano Soriano – è un potentissimo strumento comunicativo e lo vogliamo utilizzare per accendere i riflettori sulla nostra città, data la grande capacità attrattiva che non conosce fasce d’età o ceto sociale. Come amministrazione – ha aggiunto il responsabile del settore Cultura e Turismo di palazzo Luigi Razza -, ci poniamo l’obiettivo di promuovere e sostenere eventi a carattere commerciale, artigianale e ricreativo, con lo scopo di stimolare la presenza di visitatori e realizzare qualcosa di duraturo che possa consentire a Vibo Valentia di affermarsi in ogni ambito culturale e artistico. Grazie alla collaborazione con Ciak Calabria, siamo pronti a lanciare il 30 novembre un’edizione sperimentale di “Vibo Film Festival”, che dall’anno prossimo diventerà fissa e strutturata su più giornate nel corso delle quali dibattere di cinema, coinvolgendo esperti del settore, artisti, appassionati».

«Per farlo – ha sottolineato Soriano -, abbiamo deciso di affidarci alla collaborazione di Ciak Calabria, guidata da un attore vibonese noto e affermato come Costantino Comito, per noi punto di riferimento nel mondo del cinema, che sta regalando grandi soddisfazioni con pellicole di successo sul piccolo e grande schermo. Il nostro auspicio – ha poi concluso l’assessore – è che “Vibo Film Festival” possa diventare un evento al quale i vibonesi e non solo possano affezionarsi, considerandolo un appuntamento irrinunciabile». Ulteriori dettagli e il programma del VFF, hanno poi precisato dalla sede municipale, «verranno rivelati nei prossimi giorni nel corso di un’apposita conferenza stampa».