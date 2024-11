Jonadi, il Kiwanis di Vibo incontra i ragazzi della scuola. Eletto il direttivo del Builders club

La cerimonia in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Presenti rappresentanti del sodalizio e delle istituzioni

Il Kiwanis Club di Vibo Valentia ha incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Nao, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per la consegna della Charter (atto autorizzativo) al Builders Club delle classi prime della scuola. «All’evento – hanno fatto sapere dal Kiwanis di Vibo – hanno partecipato numerosi ospiti e relatori, che hanno coinvolto gli studenti nel mondo dell’associazione, votata al perseguimento del benessere collettivo e soprattutto sensibile a supportare i minori nel soddisfacimento dei loro bisogni e nella tutela dei loro diritti».

Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di San Costantino Calabro-Mileto, Luisa Vitale; del sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta e del parroco di Jonadi e Nao, don Antonio Preiti, sono intervenuti la presidente del Kiwanis Club di Vibo Valentia, Pasqualina Servelli, il past governatore Kc del distretto Italia-San Marino, Francesco Garaffa, il governatore del distretto, Basilio Valente e Francesco Sicari, che «ha curato la parte grafica della cerimonia, illustrando ai ragazzi il senso di quanto rappresentato, nello “spirito” Kiwanis. A supportare gli alunni della scuola secondaria di primo grado nella realizzazione del lavoro presentato agli ospiti, è stata la docente Fiorella Teramo».

Spazio poi ai ragazzi stessi, «con l’elezione del loro direttivo, che rappresenterà il Builders Club per quest’anno, composto da: Gabriele Famà, presidente; Francesco Cichello, vicepresidente; Giorgia Iannello, segretario e Francesco Solano, tesoriere. Suggestiva la presentazione della Dichiarazione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nella libera interpretazione offerta dai ragazzi così come significativa è stata la consegna della Charter alle classi coinvolte». Ha chiuso l’evento il dottore Bruno Risoleo, neuropsichiatra infantile, coordinatore scientifico dell’area psicosociale della Camera minorile Vibo Valentia e socio Kc, «che ha sapientemente coinvolto i ragazzi in un’ampia riflessione sulle necessità e sulle condizioni di sofferenza nella quale versano tanti bambini nel mondo, incoraggiandoli ad agire per perseguire il bene comune anche con piccoli e significativi gesti».