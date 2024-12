Soriano, al Polo museale la mostra dedicata all’artista Pasquale Valentino a un anno dalla sua scomparsa

Non è sempre facile unire cultura, emozioni e arte e farlo equivale a un dono che non tutti possono avere. Esprimere attraverso una penna, un dipinto o una scultura stati d’animo o generi artistici specifici equivale a una sensibilità culturale e intellettuale rara quanto preziosa.

Pasquale Valentino incarnava tutto questo e, per tale ragione, era ed è annoverato tra le eccellenze di Soriano Calabro per tutto il suo operato artistico, arricchendo l’abbondanza e il patrimonio culturale sorianese.

La mostra dedicata all’artista Pasquale Valentino

Alcune opere dell’artista Pasquale Valentino

A più di un anno dalla sua scomparsa, il Polo Museale insieme all’amministrazione comunale (guidata dal sindaco Antonino De Nardo) hanno voluto ricordare l’artista Pasquale Valentino organizzando un’esposizione postuma delle sue opere. La mostra, inaugurata domenica 15 dicembre dalla direttrice del Polo Museale Mariangela Preta insieme al primo cittadino Antonino De Nardo e al fratello dell’artista Gianni Valentino, rimarrà in esposizione fino al 30 dicembre. Opere che sembrano avere identità proprie e figlie del genio di Pasquale Valentino, il quale tramite esse non ha voluto solamente diffondere la bellezza estetica del dono, ma anche la sua vita e la sua visione della vita, e chi gli è stato amico o anche semplice conoscente ha avuto modo di saperlo perfettamente.

Pasquale Valentino è stato un intellettuale a tutto tondo dotato di profonda e ampia cultura ma, soprattutto, ricco di umanità come rispecchiano le sue varie attività di attore teatrale, fotografo e pittore. Figura di un elevato tatto culturale dal momento che è riuscito a spaziare, facendolo peraltro molto bene, su vari temi come l’amore profondo per il suo paese e i suoi concittadini, creando ritratti in tutte le stagioni e nei vari momenti di gioiosa vitalità o profonda meditazione del territorio. Ha affrontato con rispetto e amore anche temi minimalisti rappresentando con identico impegno animali, fiori e altri dettagli che sfuggono al quotidiano vivere. Altro tema degno di studio e attenzione riguarda quello dei suoi dipinti onirici dove, partendo da dati reali, è riuscito a entrare in una sua spazialità fantastica tale da porre allo spettatore una serie di domande e riflessioni. Pittore dalla sicura padronanza tecnica e di un accurato tratto grafico, tanto da avergli permesso l’arricchimento dei suoi dipinti di infiniti particolari figli di impegno nella ricerca e nello studio del rappresentato; innovandosi costantemente ricco delle proprie conoscenze. La retrospettiva dedicata a Pasquale Valentino vede la partecipazione del fratello Giovanni Valentino e dei cari amici Rocco Massaria, Rocco Luciano, Vincenzo Idà che con le loro opere lo vogliono ancora una volta riabbracciare.