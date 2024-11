Il Polo museale di Soriano presente alla Borsa mediterranea del Turismo archeologico. Preta: «Essere qui accresce l’attrattività del nostro patrimonio»

Una storia che vive, anche lontano centinaia di chilometri. Un richiamo non solo da parte della propria terra, ma anche di tradizioni e identità, perché i reperti e le esposizioni all’interno dell’affascinante Polo museale di Soriano Calabro sono da sempre l’impronta veritiera di chi ha vissuto e di chi vive questi luoghi. Anche chi visita la struttura, infatti, appare come un testimone contemporaneo della Soriano passata. Una storia e una bellezza archeologica valorizzata grazie anche all’impegno della direttrice del Polo Museale, l’archeologa Mariangela Preta.

La Borsa del Turismo archeologico

Questo inestimabile tesoro archeologico sorianese, infatti, è presente anche alla XXVI edizione della Borsa mediterranea del Turismo archeologico che si sta svolgendo a Paestum dal 31 ottobre fino al 3 novembre. Un evento di rilevanza internazionale che rappresenta un’occasione unica per promuovere il turismo culturale e archeologico, evidenziando l’immenso patrimonio storico e artistico della Calabria. A tal proposito la stessa Mariangela Preta insieme a Stefania Mancuso (docente di Archeologia Classica presso l’Università della Calabria), Fabrizio Sudano (direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria) e Cosimo Carmelo Caridi (dirigente della Promozione e Attrattività dell’offerta turistica della Regione Calabria) offriranno al pubblico un approfondimento sugli itinerari che attraversano i luoghi più iconici della regione, evidenziando il connubio tra archeologia e turismo.

La soddisfazione di Mariangela Preta

Proprio Mariangela Preta esprime tutta la sua soddisfazione per aver portato il nome del Polo Museale in un appuntamento così importante: «Sono a Paestum come responsabile scientifico dello stand regionale ma anche e soprattutto come direttrice del Polo museale di Soriano Calabro il quale, anche quest’anno, partecipa all’annuale edizione della Borsa del Turismo archeologico con tutto il materiale divulgativo del museo. Questa fiera costituisce un momento di grande importanza per i territori calabresi e per i nostri percorsi archeologici, soprattutto per i territori meno noti che in questa affascinante vetrina trovano spazio. In questo contesto acquisisce rilevante valore lo stesso Polo Museale sorianese che sta trovando sempre maggiore spazio e il quale è conosciuto non solo all’interno del territorio nazionale ma anche internazionale». Con una programmazione ricca e diversificata, il territorio sorianese si prepara a catturare l’attenzione dei visitatori, mostrando come la sua storia e la sua cultura possano essere motori di crescita economica e sociale.