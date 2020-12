A Natale il comune di Spilinga regala un libro per ogni bimbo

L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale che ha donato agli alunni testi della narrativa classica

“Un libro sotto l’albero”, l’hanno voluto intitolare così l’iniziativa promossa al Comune di Spilinga. In un periodo come questo, segnato dalle tante difficoltà anche sociali e con le festività alle porte, offuscate dalle dovute restrizioni che, purtroppo, non fanno vivere ai bambini la magica atmosfera del Natale, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Marasco, ha voluto condividere con loro almeno un momento di gioia. Seppur nelle dovute misure di contenimento, ad uno ad uno gli alunni delle scuole spilingesi, accompagnati dai genitori, si sono recati con visibile gioia a ricevere il loro pacco regalo: un libro di narrativa classica, “per incentivare la lettura come hobby da coltivare”. Un regalo, a loro dire, apprezzatissimo.

Un’idea lanciata dal vicesindaco Franco Barbalace, delegato anche alla Cultura, recepita subito con entusiasmo dal sindaco Marasco, che viene da un lungo trascorso nel mondo scolastico e dall’intera amministrazione comunale, che ha sottolineato “come il pensiero di queste lunghe giornate che dovranno ancora trascorrere i bambini in un Natale così difficile, ha scaturito la necessità di donare, anche da parte nostra un momento di sana cultura, ma “alleggerita” con la lettura spensierata. Libri da leggere, infatti, con “leggerezza” tra fantasia e colori per i più piccoli, e non solo vista come obbligo scolastico. Un dono natalizio, insomma, che affini si la loro preparazione culturale e sociale (scambiandoli anche tra di loro) ma concependola come puro svago e con l’immaginazione del bambino stesso”.

La consegna, quindi, è avvenuta nella mattinata odierna direttamente nella sede municipale. Ogni bambino, frequentante le scuole spilingesi o residente a Spilinga pur frequentemente le scuole di altri comuni, ha avuto assegnato il proprio testo, liberamente scelto in confezione natalizia. L’amministrazione ha voluto ringraziare: “a tal proposito il comitato civico “Arcobaleno”, che ha provveduto alla consegna dei libri, accanto al sindaco Marasco e all’amministrazione, la dirigente scolastica che ha felicemente condiviso l’iniziativa e le docenti responsabili di plesso per la collaborazione prestata.