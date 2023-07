Il sogno americano, il libro sull’emigrazione approda a Cuba

Sogno Americano, il libro sull’emigrazione scritto dall’antropologo Pino Cinquegrana e dal giornalista Nicola Pirone approda a Cuba. Il libro-documentario sarà presentato mercoledì 12 luglio alle ore 10:00 alla Casa de Iberoamérica di Holguin, prima tappa estera di numerose già in programma da qui a fine anno quando la prima edizione lascerà il posto alla seconda. L’iniziativa dsarà organizzata da Casa de Iberoamérica insieme a kalabriatv.it e alla Filitalia International, che proprio a Cuba ha messo di recente radici. Il rapporto tra l’Italia e Casa de Iberoamérica continua attraverso la cultura e la presentazione del libro su un tema quanto mai attuale, rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’obiettivo iniziale, quello di fare conoscere e studiare alle nuove generazioni la storia dell’emigrazione. Alla presentazione oltre alla comunità italiana di Holguin e agli autori, prenderanno parte anche Isairis Rojas París direttrice Casa de Iberoamérica, Liliana Avilés Sánchez specialista relazioni internazionali, Barbara Martinez Pupo referente per la progettualità e in rappresentanza della Filitalia International, il dottor Pasquale Nestico e la vice presidente del chapter di Vibo Valentia Milena Garcia. La presentazione del libro sarà una nuova tappa di avvicinamento vero il trentesimo congresso Iberoamericano, del quale kalabriatv.it e la Filitalia sono partner organizzativo.

