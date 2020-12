Il Covid non ferma la musica, concerto di Capodanno online per il Polo museale di Soriano

L'iniziativa è stata accolta con favore dal Comune e dall'associazione Incontri musicali degli dei. Sul palco, il soprano Maria Teresa Ionadi e il chitarrista Andrea Ionadi

«A dispetto della pandemia che costringe ai distanziamenti, il Capodanno non può essere vissuto in solitudine ed in silenzio. Ed allora, utilizzando le occasioni che le nuove tecnologie e le pagine social oggi offrono, vogliamo regalarci un momento di comunità, sia pure virtuale, nel segno della musica, della buona musica». Così, il presidente dell’Associazione culturale “Incontri musicali degli dei”, Maurizio Bonanno, annuncia il “Concerto di Capodanno”, che sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Polo Museale di Soriano Calabria, il giorno di Capodanno, domani 1° gennaio, alle ore 18.30.

Il concerto a Soriano

«La nostra – afferma il presidente – è un’associazione nata da poco che si avvale di professionalità e competenze, culturali e musicali, di assoluto livello che intendiamo mettere a disposizione della comunità per favorire una rinnovata sensibilizzazione che abitui tutti noi ad “apprezzare il bello”. Con questo spirito abbiamo accolto con favore l’idea del neonato Polo Museale di Soriano valutando positivamente il progetto della direttrice, l’archeologa Mariangela Preta, di farne una struttura aperta che guardi al territorio di riferimento promuovendone lo sviluppo culturale».

A confermare questi obiettivi e lo spirito con cui è stato pensato questo “Concerto di Capodanno”, il sindaco di Soriano, Vincenzo Bartone: «È stata un’idea della nostra direttrice – dichiara – che abbiamo subito accolto con entusiasmo, nella convinzione che, attraverso questo nostro Polo Museale, Soriano diventerà presto un punto di riferimento culturale ed artistico riprendendo le nostre tradizioni».

Mariangela Preta, alla guida del Polo Museale spiega l’idea di questo “Concerto di Capodanno”: «Puntiamo alla valorizzazione dei beni culturali che non siano più scatole chiuse, tenute gelosamente sotto chiave appannaggio di pochi, ma siano patrimonio fruibile da tutta la comunità. E in questo senso lavoreremo attivando iniziative come questo Concerto che vogliamo diventi una piacevole tradizione da ripetere ogni anno. La collaborazione con l’Associazione “Incontri Musicali degli Dei”, che inizia con questo concerto, sarà certamente una delle tante occasioni culturali ed artistiche che realizzeremo nel corso del tempo».

L’evento on line

«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta giunta da Soriano – aggiunge il presidente Maurizio Bonanno – perché rientra pienamente nello spirito con il quale abbiamo creato questa Associazione. In accordo con il nostro direttore artistico, il maestro Gianfranco Russo, stiamo programmando un progetto artistico-culturale all’altezza della storia e delle tradizioni del nostro territorio. Ecco perché abbiamo subito aderito all’idea del Polo Museale di Soriano offrendo loro questo Concerto che – sono sicuro – calamiterà l’attenzione dei tanti che si collegheranno via social ben conoscendo il valore artistico dei due musicisti che saranno protagonisti di questo appuntamento.

Il soprano Maria Teresa Ionadi ed il chitarrista Andrea Ionadi presenteranno un repertorio capace di alternare brani tra i più classici a quelli moderni con un intenso passaggio legato ad autori del nostro territorio. Sarà un appuntamento di grande emozione ed intensità!». Collegamento in diretta domani primo gennaio, dalla Pinacoteca sulla pagina Facebook del Polo Museale di Soriano a partire dalle ore 18.30.