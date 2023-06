“Musica sana in corpore sano”: a Nicotera serata dedicata allo sport con la Giocolanda’s Band

La Giocolandia’s band

Sport e musica insieme per una serata all’insegna del divertimento e dello stare insieme. L’appuntamento è per sabato primo luglio a Nicotera, in Piazza caduti di Nassiriya, dove si terrà l’evento “Musica sana in corpore sano”. Un’idea che nasce dal progetto didattico realizzato per l’anno scolastico 2022/2023 dalla Giocolanda’s Band, il complesso formato da bambini e ragazzi nato in seno all’omonima scuola dell’infanzia nicoterese. All’evento prenderanno parte le società sportive di Nicotera e Limbadi, dieci in tutto. Realtà gestite da persone che gratuitamente scelgono di impiegare il proprio tempo libero per i più piccoli e non, impegnandosi a promuovere tra di essi i valori sani dello sport. Dal calcio alla pallavolo, dalla danza al ciclismo, fino al tennis. Si tratta in particolare di: Volley club Nicotera, Real Limbadi, Polisportiva Limbadi, Associazione M.G.F. danza, Arcsd Marchese Pierre de Coubertin – Nicotera, All bikes Nicotera – Limbadi, Not the usual gym – Calisthenics, Tennis club Nicotera, Bicinsieme – paesaggi in movimento, F.M. Dance Academy. La sera del primo luglio ognuna delle società avrà a disposizione del tempo per illustrare al pubblico le proprie attività e promuovere le iniziative programmate per il futuro. Spazio anche a dimostrazioni pratiche delle proprie attività. Il tutto sarà accompagnato e impreziosito dalla musica della Giocolanda’s Band, diretta da Donato Arcuri ed Ester Rascaglia e nota anche per aver trionfato a dicembre scorso nell’ambito del concorso musicale “La melodia dello sviluppo”, promosso dal ministero delle Infrastrutture. Il gruppo musicale proporrà melodie inerenti al mondo dello sport. In particolare verranno eseguite colonne sonore di film con tematiche sportive, utilizzando voce, corpo e attrezzatura sportiva (palloni, palline e molto altro) come strumenti. Musica e sport che si fondono per regalare all’intera comunità una serata speciale. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook “RadioGabbianoVerdeNicotera fanpage”.

