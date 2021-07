Con il virtual tour Lions viaggio nei territori della costa degli dei e del Poro

Il progetto del sodalizio culturale per far conoscere la storia, le attività e le eccellenze del comprensorio vibonese

Il Lion Club di Nicotera e Tropea è lieto di presentare il “Virtual tour interattivo” finalizzato alla conoscenza del territorio di sua pertinenza che comprende la “Costa degli Dei” ed i territori dell’altopiano del Poro: «È un itinerario virtuale a 360°, messo a disposizione principalmente per i turisti Lions ed invogliarli ad assaporare anticipatamente il nostro territorio, certi che troveranno i nostri Clubs ad accoglierli e guidarli durante la loro permanenza», spiegano i promotori. Per accedere basterà inquadrare il QRCode dedicato o in alternativa cliccare su apposito link (clicca qui). «Nel solo territorio italiano – aggiungono – ci sono 1.300 Club Lions e 48.000 iscritti a cui questo messaggio è dedicato, senza voler considerare il resto del mondo Lionistico, con 1,4 milioni di soci».

Tra le attività del Lions Club International vi è pure quella di valorizzare il proprio territorio in tutte le sue sfaccettature: storia – cultura – ricettività – folklore – itinerari – attività – produttività – eccellenze agro/alimentari – accoglienza – dieta mediterranea – tutte queste realtà saranno inserite all’interno della piattaforma, naturalmente con il coinvolgimento dei vari Comuni ed Associazioni che vorranno essere coinvolti.

«Il nostro club – si legge in una nota stampa- con questo progetto vuol dare il giusto input tecnologico per una visione interattiva e tridimensionale di ciò che potranno trovare i turisti Lions, al loro arrivo nel nostro territorio. Il tour mette a disposizione diverse scelte: chi chiamare, come arrivare, dove pernottare, dove pranzare, dove acquistare la qualità dei prodotti presenti nello stesso Tour: il tutto grazie ai soci Lions presenti nel territorio che faranno da garanti. Il progetto, nella sua sperimentazione parte da Nicotera e seguendo la ” Costa degli Dei” terminerà a Tropea accogliendo, durante il tragitto: storia, cultura, bellezze, cibi, artigianalità, aziende ed eccellenze, ma soprattutto un Lionismo condiviso.