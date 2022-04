Camera di Commercio Vibo, servizi gratuiti alle imprese di orientamento digitale

Ancora servizi gratuiti per le imprese per sostenerne sviluppo innovativo e competitività. La Camera di Commercio di Vibo Valentia, differenziando i propri interventi per rispondere ai complessivi fabbisogni del tessuto produttivo locale, questa volta orienta l’erogazione di servizi gratuiti in ambito tecnologico offrendo alle imprese la possibilità di approfondire strumenti e percorsi di digitalizzazione con soluzioni personalizzate che rispondano effettivamente alle esigenze di crescita di ogni singola realtà aziendale interessata al programma. [Continua in basso]

Nello specifico, l’Ente camerale vibonese, nell’ambito dei servizi Pid (Punto impresa digitale), ha predisposto un servizio di orientamento soggettivo one-to-one alle tecnologie Impresa 4.0 avvalendosi delle competenze specialistiche di Fablab Reggio Calabria, partner in Atlante I4.0. Si tratta, in sostanza, di assicurare alle imprese attività di assistenza/consulenza su argomenti di loro diretto interesse come Additive manufacturing, comprendenti orientamento, consulenza e formazione sulle tecnologie di stampa 3d; Industrial Iot, sull’adozione delle nuove tecnologie, analisi di fattibilità, workshop e formazione di base e avanzata; Cloud computing, sull’adozione di soluzioni cloud full e ibride, affiancamento nei processi di migrazione e integrazione dei processi digitali verso il cloud, definizioni delle soluzioni ottimali di piattaforme e servizi; Cybersecurity con formazione e workshop su tecnologie e soluzioni servizi di analisi della sicurezza perimetrale e vulnerabilità dei sistemi. L’attività si concretizzerà nella redazione e consegna all’impresa di un rapporto di consulenza sintetico. Il servizio gratuito potrà essere erogato in presenza e/o a distanza. Per partecipare le imprese dovranno possedere i requisiti di cui al relativo avviso pubblicato sul sito camerale www.vv.camcom.it – Home page sezione News o direttamente al link http://www.vv.camcom.it/1/news-1/09-03-2022-servizi-gratuiti-di-orientamento-personalizzato-sulle-tecnologie-impresa-4-0-avviso-alle-imprese/ dove trovare anche modalità e modulistica per la presentazione delle domande, la cui scadenza è fissata al 12 Aprile prossimo.

«Un programma che intende favorire lo sviluppo e l’incontro tra l’offerta e la domanda locale di tecnologie digitali -sottolineano il commissario dell’ente camerale vibonese Sebastiano Caffo e il segretario generale Bruno Calvetta – in un’ottica di crescita aziendale moderna e dinamica, che tenga conto delle possibili variabili e delle loro potenzialità, per risultati immediati ma anche per consentire visione e strategie di sviluppo sempre più coerenti all’evoluzione dei mercati e, dunque, sempre più remunerative».