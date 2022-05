Confcommercio Vibo, De Lorenzo confermato presidente della Federazione servizi

Domenico De Lorenzo, è stato confermato presidente della Federazione servizi di Confcommercio Vibo Valentia. La decisione è giunta a conclusione dell’Assemblea elettiva che si è svolta nel pomeriggio di ieri, alla presenza dei rappresentanti della categoria. [Continua in basso]

La riconferma di Domenico De Lorenzo, avvenuta per acclamazione – si legge in una nota stampa – è un ulteriore attestato di stima e di fiducia per il buon lavoro svolto ed offre la possibilità di dare continuità alle attività realizzate in questi anni. «Sono orgoglioso per il rinnovo della carica – ha commentato De Lorenzo – e mi auguro di poter svolgere anche questo nuovo incarico sempre in un clima di confronto e di collaborazione. Ringrazio tutti per la stima e la fiducia accordatami e invito i colleghi della categoria a collaborare e partecipare in modo propositivo allo svolgimento di tutte le attività dell’associazione».

«Siamo certi – ha dichiarato Salvatore Nusdeo, commissario di Confcommercio Vibo Valentia – che De Lorenzo continuerà a svolgere al meglio questo incarico, dando continuità al prezioso lavoro svolto in questi anni. Con questa nuova elezione diamo seguito all’attività di rinnovamento delle cariche delle federazioni, con l’obiettivo di superare al più presto la fase commissariale dell’Area Territoriale di Vibo Valentia». Nel corso dell’assemblea sono stati nominati consiglieri della categoria: Tulino Michela, Maurici Domenica, Fusca Francesco Antonio, Baldo Manuele, Modafferi Giovanni Luca, Mazzotta Maurizio, Francica Pasquale, e Pugliesi Giuseppe.

