Agricoltura sociale, focus a Rombiolo con Gal e l’associazione “La goccia”

I due enti illustreranno un protocollo per individuare aziende agricole disposte a partecipare a bandi per fornire servizi a diversamente abili o persone che in passato hanno avuto problemi con la giustizia

Un’agricoltura sociale capace di dare risposte alle comunità e al contempo garantire nuove opportunità alle fasce più svantaggiate. Questi i temi che verranno affrontati nell’ambito dell’iniziativa “Agricoltura in rete per un welfare locale alternativo”, in programma domani, 27 maggio, a Rombiolo. L’appuntamento si terrà nell’auditorium di palazzo Contartese, dalle ore 17.30 alle 19. [Continua in basso]

In tale sede verrà illustrato un protocollo d’intesa tra il Gal e l’associazione “La goccia” volto ad individuare aziende agricole sul territorio disposte a partecipare ai bandi che saranno predisposti a breve per fornire servizi a persone diversamente abili o che hanno avuto problemi con la giustizia. Il progetto intende infatti favorire occasioni per un pieno reintegro socio-lavorativo attraverso attività di agricoltura sociale.

Tags

agricoltura

rombiolo

Articoli correlati