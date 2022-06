Consorzio Costa degli dei, arriva anche il plauso dei sindaci del Vibonese

Corrado L’Andolina

Il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina e il sindaco di Pizzo Sergio Pititto esprimono viva soddisfazione per la recente approvazione degli emendamenti della legge relativa alla costituzione del “Consorzio Costa degli dei”. Entrambi lo considerano infatti una grande opportunità di crescita e sviluppo. Corrado L’Andolina afferma che «le modifiche apportate consentiranno al nascituro consorzio e quindi ai Comuni interessati, di approvare un proprio regolamento (senza che lo stesso sia invece approvato dall’assise regionale) e di dotarlo, così, di uno strumento flessibile ed idoneo alla sua operatività». Non sono mancati i ringraziamenti «a quanti hanno offerto un contributo d’idee e si sono materialmente spesi per questo significativo passo in avanti verso la costituzione del nuovo ente e, in particolare, al senatore Giuseppe Mangialavori, al consigliere regionale in carica Michele Comito, agli ex consiglieri Giovanni Arruzzolo, Filippo Pietropaolo e Vito Pitaro, esprimo riconoscimento per la tenacia, il pragmatismo e il contributo d’idee offerto». Un appunto del sindaco poi sul lavoro svolto dal senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, che «nella sua elaborazione si è impegnato con passione e generosità. In modo particolare nella promozione di un confronto serrato e capillare con tutti gli attori del settore: amministrazioni comunali, forze politiche, associazioni di categoria, tecnici ed operatori turistici».



Secondo il primo cittadino, «l'istituzione di tale consorzio consentirà vantaggi evidenti, specie in tempi di bandi e di risorse messe a disposizione dal Pnrr. E infatti lo strumento consortile consente di guardare al presente delineando un'unitarietà d'azione verso quelle problematiche che spesso sono identiche per tutti i Comuni costieri. Ed è uno strumento che guarda al futuro perché consentirà di elaborare strategie d'intervento su concreti obiettivi e istanze provenienti dai territori marini. Un passo in avanti verso una politica moderna e al passo coi tempi che su molteplici tematiche, fra cui ambiente, infrastrutture, cultura ha sempre di più bisogno di sinergia fra enti e di rigorosa programmazione».

Sergio Pititto

Sulla questione, il neosindaco di Pizzo Sergio Pititto precisa che «l’ambiziosa idea di riunire in Consorzio tutti i Comuni della Costa degli dei prende finalmente vita e rappresenta una grande opportunità anche per Pizzo, oltre ad essere uno strumento di pianificazione a lungo termine e può essere inteso come il “filo conduttore” dello sviluppo del nostro territorio e di tutti i territori interessati come Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera. Sarà in grado di cambiare in meglio il volto della nostra città, apportando grandi benefici a tutti i cittadini. Infatti, gli obiettivi e le funzioni del Consorzio, al quale la Regione erogherà annualmente un contributo di 150mila euro – ha aggiunto Pititto -ci permetteranno di seguire un iter più snello e veloce per l’attuazione dei nostri programmi: il tema dell’ambiente, così come quello della mobilità e della cultura saranno centrali per una città che vuole crescere e crescere bene, e questi finanziamenti pubblici ci dicono che la strada da intraprendere è quella giusta». Un appunto anche sulla neo amministrazione comunale che «si è impegnata sin da subito a porre la manutenzione ordinaria e straordinaria della città al centro dell’azione amministrativa e ora con l’attuazione della legge regionale numero 21 del 19 novembre 2020 potremo iniziare un percorso virtuoso per l’attuazione del nostro progetto per Pizzo – ha concluso il sindaco. Un pensiero grato al senatore Giuseppe Mangialavori e consigliere regionale Michele Comito per aver contribuito alla nascita del Consorzio».