Comune di Mongiana, approvato l’elenco dei professionisti esterni

Il Comune di Mongiana ha approvato l’elenco di professionisti esterni per l’affidamento di eventuali incarichi di progettazione ed attività tecnico amministrative connesse, di valore inferiore ai 100mila euro. Il documento, che ha una validità triennale, registra la presenza di 104 professionisti (clicca qui per visionare l’elenco). La legislazione infatti prevede che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L’elenco, rendono noto gli uffici comunali, ha carattere aperto e sarà aggiornato con cadenza semestrale (ogni 30 giugno e 31 dicembre) con i soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti necessari e presenteranno domanda di iscrizione. Le candidature, per essere valide, devono necessariamente pervenire all’indirizzo pec shortlist.mongiana@asmepec.it.

