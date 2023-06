Trionfo dei vini vibonesi al Salone “Radici del Sud”: tra i premiati anche il magliocco di Casa Comerci

Il secondo premio

I vini prodotti nel Vibonese protagonisti anche quest’anno al Salone dei vini e degli oli del Sud Italia “Radici del Sud”, giunto alla sua diciottesima edizione. A trionfare, oltre lo zibibbo di Cantine Benvenuto, anche il rosso ‘A Batia 2021 di Casa Comerci. L’azienda vinicola di Badia di Nicotera ha infatti conquistato il primo posto assegnato dalla giuria internazionale ed il secondo assegnato dalla quella nazionale, nella categoria Magliocco. Un successo che replica quello dello scorso anno. Anche stavolta la manifestazione si è tenuta nella cornice del Castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari, vedendo la partecipazione di 140 aziende provenienti da Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Due le giurie, una nazionale e una internazionale, composte da giornalisti e operatori del settore che hanno degustato e giudicato più di 350 vini, suddivisi in diverse categorie.

‘A Batia 2021 viene così descritto da Casa Comerci: «È un vino della tipologia rosso fermo che nasce da uve di magliocco canino al 100% (di un singolo cru di 50 anni, con resa di 1,5 kg per pianta) raccolte manualmente, e ha una gradazione alcolica del 14% e viene coltivato su un terreno sabbio-limoso situato nella piccola frazione del centro costiero vibonese. La vinificazione avviene in acciaio termocondizionato a cappello sommerso per cinquanta giorni, mentre l’affinamento richiede ben ventiquattro mesi tra acciaio e bottiglia». Un’azienda piccola, quella nicoterese, ma con una storia che affonda le radici lontano: nell’Ottocento. Grazie ai suoi quindici ettari di vigneti coltivati e espansi biologicamente, produce 45mila bottiglie di vino bianco e rosso: «La prima dell’intero territorio provinciale a riprendere la coltivazione del magliocco canino. Curata anche anche la qualità detta Greco bianco».

All’azienda vitinicola nicoterese sono giunte le felicitazioni del Consiglio direttivo della Consulta comunale del Commercio, per il quale «la notizia dei due riconoscimenti non stupisce, in quanto Casa Comerci è apprezzata da tutti noi non solo per l’alta qualità ma anche per il rispetto verso l’ambiente e la natura che usa nei suoi processi produttivi e perché costituisce uno dei più importanti brand mediante i quali il territorio nicoterese viene veicolato. Territorio che ci piace ricordarlo, fin dai tempi dell’Impero romano è sede di produzioni vitinicole e persino, durante il periodo normanno, della produzione di vino kosher per la comunità ebraica che risiedeva in città».

