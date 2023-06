Apre a Vibo il quarantesimo punto vendita Md: venti nuovi assunti in ambito locale

Dopo le recenti aperture dell’area commerciale MD a Marcianise (Ce) e dello store di Fiumicello (Ud), viene inaugurato a Vibo Valentia il primo punto vendita diretto in città, il secondo in provincia, portando così a 40 quelli nella regione Calabria, sottolineando l’importanza del territorio nelle strategie di sviluppo della catena. Il nuovo punto vendita, che sorge nelle immediate vicinanze di via Giovanni Paolo II, angolo via Madre Teresa di Calcutta, importante arteria di accesso alla città, si estende su una superficie di 1.964 metri quadri di cui 1.319 metri quadri destinati alla vendita. Di questi, circa mille sono dedicati all’offerta alimentare. Lo store, realizzato ex novo in circa 12 mesi di lavoro, si sviluppa su pianta rettangolare con 6 corsie di vendita e 5 casse secondo il format spazioso e ben identificato che caratterizza i punti vendita MD di recente generazione, per un’esperienza d’acquisto semplice e piacevole oltre che conveniente e di qualità. Cardine dell’offerta, l’ampia gamma di prodotti della migliore tradizione locale come la provola foresta silana, il pecorino crotonese, la ‘nduja di Spilinga gigante. Dopo il reparto ortofrutta, sul perimetro del punto vendita si sviluppano i banchi serviti di macelleria, con laboratorio a vista, quello di gastronomia, con servizio pollo allo spiedo, la panetteria e la pescheria a libero servizio. Le aree dedicate alle marche MD, da Lettere dall’Italia®, selezione di eccellenze nazionali Dop, Docg, Igp, alla linea salutistica Vivo Meglio, alla gamma della linea Bio registrano un incremento merceologico che rispecchia la crescita di domanda di alimenti funzionali, come i prodotti senza lattosio, il gluten free e gli alimenti proteici. Ampio spazio è dedicato all’offerta non food, a disposizione anche i servizi Expo Parafarmacia, click&collect, piattaforma di vendita online mdwebstore.it, il pagamento con gift card, il servizio di consegna a domicilio degli elettrodomestici. Vi troveranno lavoro venti dipendenti, tutti neoassunti a livello locale, di età media 33 anni. A disposizione dei clienti un ampio parcheggio con 125 posti auto. Orari di apertura da lunedì a domenica dalle 8.00 alle 21.00.

LEGGI ANCHE: Vini, lo zibibbo prodotto nel Vibonese dalle Cantine Benvenuto premiato in Puglia

Trionfo dei vini vibonesi al Salone “Radici del Sud”: tra i premiati anche il magliocco di Casa Comerci

Lo chef Giuseppe Romano è il nuovo delegato regionale di Euro – Toques per la Calabria – Video