La sfida di MD a Vibo: «È solo l’inizio, continueremo ad assumere» – Video

Quello di Vibo Valentia è il quarantunesimo punto vendita in Calabria. «Un numero destinato a crescere», annuncia orgoglioso il direttore vendite Italia MD Fabrizio Ganzaroli, giunto a Vibo Valentia per partecipare all’inaugurazione del colosso della grande distribuzione alimentare. «Da dicembre ad oggi sono nate tre nuove iniziative commerciali grazie alle quali i cittadini avranno un servizio maggiore in termini di distribuzione, di qualità e di convenienza». Il direttore di vendita ricorda i punti di forza dell’MD: «Qualità al servizio della gente, mantenendo però un prezzo accessibile. È il nostro motto “Buona spesa Italia”». Slogan che campeggia sulle maglie dei dipendenti. «Abbiamo dato un’opportunità di lavoro a 20 persone del luogo – sottolinea – l’auspicio è quello di assumerne altre». Un aspetto, quello del lavoro, di non poco conto in una delle province, il Vibonese, con il più alto tasso di disoccupazione. Ganzaroli ricorda come nel 2020, nel pieno della pandemia, siano state assunte in tutta Italia dalle 700 alle 800 persone all’anno. Poche aziende nel nostro settore riescono ad avere numeri così importanti». L’obiettivo è ambizioso: «Far crescere l’azienda in modo corretto soprattutto nel rapporto con il cliente e con il territorio».

In città anche il funzionario sviluppo regionale Sicilia e Calabria per MD Italia Roberto Cortese, che sottolinea l’importanza della nuova costruzione che rientra nel nuovo format di MD: «Vibo Valentia è il nostro fiore all’occhiello in termini di struttura moderna e funzionale. Senza contare poi le ricadute occupazionali. «Sono stati assunti i primi 20 dipendenti. Seguiranno altre assunzioni», dice fiducioso. I ringraziamenti sono infine rivolti a Patrizio Podini, patron di MD, colosso della grande distribuzione. «È lui che ci esorta ogni giorno ad esprimerci al meglio».

