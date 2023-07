Lavori sulla linea elettrica, Rinascita per Zambrone: «Disagi per i continui blackout»

«Da circa una settimana, nel territorio compreso tra Briatico e Zambrone, si stanno eseguendo lavori sulla linea elettrica. Gli interventi, nel bel mezzo di una stagione estiva, stanno procurando gravi disagi e danni materiali dovuti ai continui black out, non solo ai cittadini ma anche alle strutture commerciali e turistico/ricettive». Lo riferisce il gruppo di opposizione Rinascita per Zambrone – composto da Mariella Epifanio, Fabio Cotroneo e Amelia Conca– che spiegano: «C’è chi lamenta l’impossibilità, viste le limitazioni orarie nell’erogazione dell’acqua potabile, di poter accedere anche alle riserve da autoclave, con conseguente disagio per i clienti vacanzieri. Ci chiediamo perché vengono effettuati questi importanti interventi sempre nella stagione estiva, in un territorio che conta migliaia di posti letto e vive in maniera prevalente, dell’economia turistica, arrecando allo stesso, disagi incalcolabili, soprattutto in termini di immagine». Si tratta infatti di un «settore che dovrebbe trovare una programmazione territoriale impeccabile, sotto ogni punto di vista, per accogliere al meglio, chi sceglie la nostra terra come meta di vacanze. È possibile dare al nostro territorio, in particolare al settore turismo, una certa stabilità lavorativa, chiedendo maggiore organizzazione di cantieri e interventi, prima dell’apertura della stagione estiva?», si chiedono.

