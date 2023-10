Tirocini di inclusione sociale, il Comune di Pizzo punta a realizzare nuovi progetti

Novità per quanto riguarda i Tirocini di inclusione sociale. Il Comune di Pizzo ha partecipato alla manifestazione d’interesse pubblicata dalla Regione Calabria chiedendo l’ammissione al finanziamento della quarta annualità per la realizzazione di iniziative progettuali in materia di politiche attive. Più dettagliatamente, l’ente guidato dal sindaco Sergio Pititto, ha intenzione di riproporre percorsi per concretizzare Tis rivolti a disoccupati, ex percettori di mobilità in deroga. L’ente già in passato aveva aderito, portando avanti iniziative rivolte a persone in stato di disoccupazione e in condizioni di fragilità e vulnerabilità. L’obiettivo è sempre stato quello di coinvolgere tali categorie in percorsi di politiche attive realizzabili nell’ambito della Regione. Strumenti capaci di ridurre «l’inattività assicurando al contempo un sostegno al reddito e un servizio di utilità collettiva». I progetti hanno una validità di 12 mesi. A carico del Comune restano oneri assicurativi obbligatori (come Inail, responsabilità civile verso terzi) per l’intera durata del percorso.

