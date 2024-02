Vibo, nasce il primo Talent hub. I promotori: «Occasione di crescita e sviluppo»

A Vibo Valentia nasce il Talent Hub, il primo spazio di coworking dedicato all’innovazione, alla creatività e alla collaborazione professionale nella provincia. Questo progetto, nato dalla sinergia tra Associazione Valentia, Valentia Academy, Sos Innovazione e Movimento Consumatori, punta a offrire nuove opportunità di sviluppo e crescita. «Talent Hub – evidenziano i promotori – non è soltanto un luogo dove trovare una scrivania e una connessione Wi-Fi. È un ambiente progettato per stimolare la condivisione di idee, favorire incontri tra professionisti di diversi settori e sostenere la realizzazione di progetti innovativi. In un’epoca in cui il lavoro flessibile e la collaborazione a distanza diventano sempre più la norma, è un punto di riferimento fisico per chi cerca ispirazione e sinergie professionali nel cuore di Vibo Valentia. L’ambizione del Talent Hub – si fa rilevare – va oltre la creazione di uno spazio di coworking tradizionale. La presenza di una web radio interna permetterà di dar voce alle idee innovative e alle storie di successo del territorio, promuovendo una cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione. La sala conferenze, dotata delle più moderne tecnologie, ospiterà eventi, workshop e seminari, diventando un luogo di formazione e di scambio culturale aperto a tutta la comunità». Il sostegno della Regione Calabria e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali testimonia l’importanza di investire in progetti che promuovano l’innovazione e il capitale umano. «Il Talent Hub – aggiungono gli organizzatori – è il risultato di questa visione, un investimento sul futuro della provincia di Vibo Valentia che mira a creare un ecosistema favorevole alla nascita di nuove imprese e alla crescita di quelle esistenti». L’inaugurazione del Talent Hub, prevista per il 2 marzo alle ore 11:30 presso il Centro commerciale Vibo Center.

LEGGI ANCHE:Incontro tra domanda e offerta di lavoro a Vibo, accordo tra scuole e Centro per l’impiego

Bilateralità nel Terziario: a Vibo il convegno sulle novità in materia di lavoro 2024

In Calabria centri storici sempre più deserti e con meno imprese: i dati di Vibo