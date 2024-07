Zambrone, il Comune partecipa al bando regionale per la promozione turistica

Panorama di Zambrone

La giunta comunale di Zambrone ha deliberato di partecipare all’avviso pubblico della Regione Calabria per la “Richiesta di contributo per iniziative di promozione turistica sostenibile 2023”, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le risorse del territorio e di rilanciare l’economia locale. Il programma di promozione turistica sostenibile redatto, prevede la realizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione di:

Cultura, storia, arte, costume, tradizione

Natura e sostenibilità ambientale

Riscoperta di tradizioni, prodotti e luoghi identitari

Momenti di aggregazione delle comunità locali

Esperienze uniche per i viaggiatori

Il Comune di Zambrone ha richiesto un contributo di 4.200 euro alla Regione Calabria, di cui 3.700 euro come contributo ordinario e 500 euro come risorse premiali. I restanti 700 euro, saranno finanziati con le somme che l’ente introiterà dall’Imposta di soggiorno. «L’amministrazione – guidata da Corrado L’Andolina, si legge nella delibera – è impegnata a promuovere un turismo sostenibile e destagionalizzato, valorizzando le risorse del territorio e offrendo ai visitatori esperienze uniche e autentiche. La partecipazione all’avviso pubblico della Regione Calabria, rappresenta un’importante opportunità per raggiungere questo obiettivo».