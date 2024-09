Vibo, il Comune si affida a esperti per la realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr

Il Comune di Vibo Valentia cerca professionisti esterni. In particolare, palazzo Razza è interessato ad assicurarsi le prestazioni di «esperti di particolare e comprovata specializzazione incaricati di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal Pnrr e delle Politiche di coesione». I dettagli sono contenuti in una deliberazione di giunta comunale con cui viene modificato il proprio fabbisogno in termini di giornate/persona e al contempo vengono date le direttive all’ufficio competente «per il procedimento di reclutamento dei profili».

Il ruolo degli esperti

Nel documento viene ricordato il decreto-legge numero 80 del 2021, «il quale stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell’ambito del Pnrr, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli progetti». Più dettagliatamente, dispone che «le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale ripresa e resilienza possono porre a carico del Pnrr esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione». Era stato quindi previsto uno stanziamento di 67 milioni di euro per il reperimento di professionisti «in possesso di alta specializzazione da destinare agli Enti locali per l’attuazione del Pnrr e della politica di coesione».

Non solo. Con una successiva norma nel 2022, avente oggetto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Pnrr”, si evidenzia nella delibera «è stata prevista la possibilità, per le amministrazioni che hanno espresso il proprio fabbisogno, di procedere direttamente alla selezione e contrattualizzazione dei professionisti di alta specializzazione, sulla base di uno schema di contratto-tipo, predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale».

Pnrr e progetti

Nella delibera si evidenzia: «Il Comune di Vibo Valentia ha già ottenuto il finanziamento, a valere sulle risorse del Pnrr, di importanti opere pubbliche e interventi diversificati per finalità sociali, in fase di attuazione e di completamento». A ciò si aggiunge che «l’amministrazione ha nelle proprie linee programmatiche lo sviluppo di progetti legati alla valorizzazione dei beni culturali e del turismo in una logica integrata con i processi di sostenibilità e di inclusione, coerentemente con gli indirizzi delle Politiche di Coesione». Tuttavia «l’ente ha accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed il ricorso a esperti esterni è necessario per espletare funzioni e attività strettamente necessarie a dare evidenza dei progetti finanziati dal Piano nazionale, per come richiesto dalle disposizioni comunitarie e nazionali».

Le figure richieste

In questo contesto «si rende necessario procedere con urgenza al reclutamento dei profili professionali indispensabili alla pubblicizzazione dei progetti finanziati con risorse del Pnrr, da impegnare per la comunicazione e l’organizzazione di eventi, nonché per la definizione di programmi e progetti coerenti con gli indirizzi delle Politiche di Coesione».

Ecco il fabbisogno approvato dalla giunta tra i profili richiesti:

esperti tematici settore giuridico amministrativo 5 ore

esperti tematici settore innovazione sociale 15 ore

esperti tematici settore beni culturali/turismo 35 ore

esperti tematici settore comunicazione 30 ore

esperti tematici settore programmazione e progettazione 25 ore

esperti gestione, monitoraggio e controllo 20 ore

tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche 170 ore

Spetterà ora all’Ufficio Pnrr a occuparsi del procedimento di reclutamento delle professionalità richieste.