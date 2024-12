Nuove assunzioni e incentivi, il Centro per l’impiego di Serra incontra le aziende del territorio

Nella giornata di ieri si è tenuto al Centro per l’impiego di Serra San Bruno un incontro tematico finalizzato ad illustrare le azioni tese alla «costruzione di collaborazioni strategiche e operative con le aziende del territorio per favorire, in linea con l’esigenza espansionale delle stesse, l’inserimento occupazionale delle persone in cerca di lavoro, attraverso il coinvolgimento nelle politiche attive e mediante la promozione e l’utilizzo degli incentivi economici per l’assunzione di nuovo personale», riporta una nota del Cpi.

Durante l’incontro è stato presentato anche il Piano delle politiche attive del lavoro, strumento concepito in sinergia tra i Dipartimenti Lavoro e Programmazione unitaria della Regione con l’obiettivo di garantire nuove forme di lavoro in Calabria. Le misure previste dal Piano sono volte a migliorare l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro, a promuovere un lavoro di qualità, a potenziare l’integrazione pubblico-privato e le competenze digitali e verdi e sono pensate, in particolare, per giovani, donne e lavoratori svantaggiati.

Nell’incontro, spiegano ancora dal Cpi, è stato proposto alle aziende, nonché ai consulenti presenti, un affiancamento attraverso:

Identificazione dei fabbisogni in termini di competenze e qualifiche finalizzata alla definizione di piani assunzionali;

Azioni di preselezione dei candidati sulla base delle specifiche necessità espresse dall'azienda;

Informazioni mirate su procedure amministrative, incentivi e agevolazioni per le assunzioni, forme contrattuali e normativa in materia di lavoro;

Assistenza tecnico-operativa per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro (tirocini, apprendistato, alternanza scuola-lavoro, ecc.) e per l'accesso ai servizi per il lavoro;

Assistenza tecnico-operativa per l'utilizzo degli incentivi economici legati all'assunzioni di percettori di strumenti di sostegno al reddito;

Sostegno per l'accesso a risorse economiche pubbliche disponibili, a livello nazionale e regionale, per favorire l'innovazione e il rafforzamento delle imprese.

I lavori introdotti da Ivan Bruno di Sviluppo Italia Lavoro, moderatore dell’evento, hanno visto gli interventi della responsabile del Cpi di Serra San Bruno, Maria Rita Cecilia Suppa, che ha portato ai presenti i saluti istituzionali, sono poi proseguiti con l’illustrazione delle misure del Piano da parte dei funzionari, in forza allo stesso Cpi di Serra San Bruno, Luca Alessandro e Emanuela Lagrotteria.

In tale occasione, inoltre, si è approfondito il tema legato all’Avviso Pubblico PAR GOL Calabria n. 3 inerente la procedura di attivazione dei Tirocini di inclusione sociale, cui è seguita la testimonianza di un’azienda del territorio che ospita uno di detti iirocini.

A conclusione dei lavori vi è stato un dibattito con un confronto costruttivo tra relatori, operatori del Cpi ed intervenuti, teso a tracciare un quadro delle caratteristiche proprie del territorio di riferimento e delle difficoltà riscontrate nell’attuazione delle azioni di incrocio domanda/offerta di lavoro.