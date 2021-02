L’aglio di Papaglionti, eccellenza vibonese dalle innumerevoli proprietà

Il suo profumo intenso e il suo sapore particolare esaltano il gusto di ogni pietanza ma sono gli antiossidanti in esso contenuti a farne un vero e proprio toccasana per la salute

Informazione pubblicitaria

L’aglio è considerata una pianta straordinaria per le sue virtù gastronomiche e le proprietà medicinali. Se in cucina impreziosisce ogni cibo, nel campo della salute riduce il rischio di problemi cardiovascolari e tumorali ed è un ottimo battericida e antisettico, uno dei più potenti antibiotici naturali.

Questa pianta dalle innumerevoli proprietà viene coltivata un po’ ovunque, ma c’è un posto dove questo prezioso elemento della cucina diventa un’eccellenza, una delizia senza paragoni: Papaglionti, una frazione del comune di Zungri, dove questa pianta ha trovato, da secoli, condizioni colturali favorevoli.

In commercio si trovano certamente agli di dimensioni maggiori, ma che non reggono il confronto con quello di Papaglionti, la cui caratteristica risiede nel profumo intenso e nel sapore particolare, capace di esaltare il gusto di ogni pietanza. Viene coltivato in terreni leggeri che, insieme al clima temperato e asciutto, garantiscono un’ottima maturazione che avviene nel periodo primaverile/estivo; una volta maturo, viene fatto essiccare, poi viene intrecciato e conservato in luoghi freschi. Il suo bulbo è di colore rosa, il gusto piccante e fortemente aromatico. Gli antiossidanti in esso contenuti, in quantità superiori rispetto all’aglio prodotto altrove, rappresentano un’autentica panacea per molte patologie. È infatti considerato un potente antibiotico naturale, come hanno dimostrato biologi di fama internazionale, da Pasteur al premio Nobel per la medicina Stoll, che hanno riconosciuto all’allicina, sostanza contenuta nell’aglio, un potere battericida. Le varie ricerche effettuate, negli ultimi anni, sulla capacità dell’aglio di proteggere la salute hanno dimostrato come questo economico alimento possa essere una valida alternativa a diversi tipi di farmaci.

Se la cipolla di Tropea è in cima al lungo elenco di delizie calabresi, anche l’aglio di Papaglionti è degno di starle accanto, due alfieri dell’eccellenza culinaria vibonese.