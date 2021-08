Festa del mare a Vibo Marina, il “Concerto all’Alba” organizzato dall’associazione Shekina

Si terrà domenica 22 agosto alle ore 5.30 sulla banchina Fiume, accanto alla Capitaneria di Porto. Si esibirà il duo "two for new duo" composto dai maestri Giovanni De Luca al sax e Francesco Silvestri al pianoforte

Al sorgere del sole dalla collina che domina il porto di Vibo Marina, domenica 22 agosto alle ore 5:30, prenderà avvio anche quest’anno il suggestivo “Concerto all’Alba”, organizzato dall’Associazione Shekina di Vibo Marina, con il contributo della Proloco e il patrocinio del Comune di Vibo Valentia nell’ambito della Festa del Mare. [Continua in basso]

Un appuntamento singolare da non perdere, divenuto oramai una bella tradizione, molto piacevole e carico di emozioni, per cui vale la pena svegliarsi presto al mattino ed assistere dalla banchina Fiume, accanto alla Capitaneria di Porto di Vibo Marina, all’esibizione straordinaria del duo “two for new duo “ composto dai maestri Giovanni De Luca al sax e Francesco Silvestri al pianoforte. Durante l’evento si potranno gustare brani classici e moderni nella splendida cornice del porto che pian piano si rischiarerà nell’emozionante silenzio dell’alba; un modo anche per rendere omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei, patrona di Vibo Marina all’inizio del giorno dei suoi festeggiamenti.

Cittadini ed ospiti sono invitati a partecipare. Al termine del concerto l’associazione Shekina sarà lieta di offrire la colazione a tutti i partecipanti.