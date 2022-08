San Costantino Calabro: rinviato a stasera il concerto di Fausto Leali

E’ stato rinviato a questa sera il concerto di Fausto Leali in piazza a San Costantino Calabro. L’appuntamento fissato per ieri sera non si è infatti tenuto a causa del maltempo. Tutto rimandato a questa sera dunque – condizioni meteo permettendo – per un evento organizzato dalla locale parrocchia, guidata da don Francesco Sicari, in occasione della festa patronale. Fausto Leali ha partecipato 13 volte al Festival di Sanremo e vanta una discografia partita nel 1964 con tanti successi entrati di diritto nella storia della musica italiana. L’appuntamento è per stasera alle ore 22.