Vibo Marina, al santuario Stella Maris il concerto d’inizio anno

Domani sabato 21 gennaio, con inizio ore 19, nel Santuario “Stella Maris” sito vicino al porto di Vibo Marina, si terrà il tradizionale Concerto d’inizio anno, organizzato dalla Pro loco Aps e dalla Parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei. Il “Concerto di flauti e basso continuo”, questo il titolo, sarà tenuto dai eccellenti maestri Clelia Barbieri e Diego Ventura insieme a Mariapia Cultrera, giovane musicista di talento. «Vuol essere – affermano dalla Pro loco – un’occasione d’incontro, pausa e riflessione ascoltando le dolci note dei flauti ed il suono incantevole dell’organo meccanico bavarese del Santuario. Una serata dedicata alla nostra laboriosa cittadina; un invito ed augurio d’inizio anno per “una Comunità in cammino”, accogliente e solidale, attiva e partecipe; che cammina insieme, illuminata nella mente e nel cuore, guardando al bene comune ed alla dignità dell’uomo; ai bisogni ed al positivo presente del nostro paese». [Continua in basso]

Un’ occasione sicuramente da non perdere, con un ricco programma – che prevede brani particolari di Marcello, Bach, Dandrieu, Stanley, Gluck – eseguito da un trio musicale che guarda ad un progetto intergenerazionale educativo assai lodevole:



Clelia Barbieri maestro in Flauto traverso, impegnata in masterclass internazionali e nella specializzazione in Musicoterapia; flautista presso la Cappella Musicale del Santuario di San Francesco di Paola di Pizzo e docente di flauto in diverse scuole di musica della provincia.

Mariapia Cultrera: giovane musicista, frequenta il Liceo Statale musicale nonché il corso propedeutico di flauto presso il Conservatorio di Vibo Valentia; si è già distinta in numerosi concorsi musicali a carattere nazionale.



Diego Ventura: Compositore, direttore e organista liturgico, docente presso il Liceo Musicale di Vibo Valentia, “Maestro di Cappella” della Cattedrale di Mileto e del Santuario di San Francesco di Paola in Pizzo, personalità di rilievo molto apprezzata ed impegnata nel mondo culturale e sociale.