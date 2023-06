L’alta moda arriva a Tropea con un evento in quattro serate firmato Gb Eventi

Una ventata di eleganza e bellezza nella "Perla del Tirreno", dove 15 stilisti africani ed europei presenteranno in anteprima le loro collezioni per il 2024

Il promoter Franco Buccinà

La “Tropea Fashion Week” si svolgerà dal 22 a 25 giugno, a partire dalle ore 21 presso l’ex monastero di Santa Chiara, grazie all’impegno di Franco Buccinà e Anna Patania, di Gb Eventi, che portano in Calabria una manifestazione prestigiosa che trova il supporto anche di Antonio Galli, patron di eventi di moda a carattere nazionale in Taormina, Milano e Sanremo. Abiti ricercati ed eleganza saranno il fulcro di sfilate uniche che richiamano per l’occasione ben 15 stilisti provenienti da ogni parte dei Continenti, i quali presenteranno in anteprima le nuove collezioni 2024. La “Perla del Tirreno” oltre ad ospitare la kermesse, si trasformerà in set naturale per i diversi shooting fotografici ad opera di fotografi di fama internazionale. Ulteriore corollario, saranno poi le riprese uniche a cura di Sky Fashon Tv. Il promoter Franco Buccinà, reduce dal grande successo del premio “Calabria che lavora”, si è immediatamente dedicato, anima e corpo, a questa nuova iniziativa. Tropea, quale vera e propria perla incastonata nel Mar Tirreno, diventerà così la capitale dell’eleganza e della bellezza.

