Miss mondo Calabria, il concorso di bellezza pronto a ripartire da Nicotera

Parte da Nicotera, nel Vibonese, la stagione 2024 di Miss mondo Calabria. L’appuntamento, che già lo scorso anno aveva riscosso ampio consenso, è in programma venerdì 11 agosto alle ore 21.30 nello splendido scenario del Viale Castello. Un’altra stagione di successo accende i motori, capeggiata dalla nota agenzia ‘andreacogliandroeventi‘ esclusivista del concorso di bellezza per la Regione Calabria. «Tantissime le iniziative in programma oltre le selezioni – commenta il patron Andrea Cogliandro – un concorso che ormai è diventato un punto di riferimento per le ragazze provenienti da tutta la Calabria, giovani che hanno superato già i casting, quindi inserite in prima linea in tutte le iniziative. Abbiamo da pochissimo concluso la stagione 2023 con grandissimi risultati anche a livello nazionale, avendo avuto due delle nostre miss nella top 25 di Miss Mondo Italia, la miss mondo Calabria 2023 Nicoletta Ventrice e la finalista nazionale Jasmine Hassid. Ringrazio le numerose ragazze provenienti da ogni parte della Calabria che si sono già iscritte e che faranno parte della grande famiglia di Miss Mondo Calabria per tutta la stagione 2024».

