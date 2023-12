“Un pomeriggio nello zaino”, a Spilinga laboratori per imparare attraverso il gioco

Partono da oggi, a Spilinga, dalle ore 15.00, le attività dedicate ai bambini organizzate dall’amministrazione comunale per le festività natalizie. Più nel dettaglio, in sinergia con l’associazione “La cicala e la formica”, è in programma un appuntamento formativo per piccoli da 7 a 11 anni con laboratori steam (un metodo di apprendimento che punta ad avvicinare gli studenti alle discipline matematiche e scientifiche) e la lettura partecipata di alcune favole meridionali. Tramite i racconti si cerca di suscitare non solo interesse ma anche sviluppare il senso critico e il confronto aperto rispetto ai problemi sociali della quotidianità. “Un pomeriggio nello zaino” si svolgerà nel salone comunale. I promotori anticipano: «In particolare viene privilegiato il gioco di squadra per sviluppare il senso solidaristico dei bambini, e durante i giochi si presta particolare attenzione alla condotta etica e a supportare i bambini che dovessero avere maggiori difficoltà. La modalità di gioco e di competizione di squadra è specifica per porre le materie scientifiche in una prospettiva non convenzionale, e meno ansiogena di quanto accada comunemente». E ancora: «Oltre all’aspetto didattico, di rafforzamento degli insegnamenti scolastici, particolare attenzione sarà posta alla dinamica interpersonale, affinché – chiosano gli organizzatori – chi abbia difficoltà trovi il giusto sostegno, non solo dagli adulti ma anche dai compagni».

