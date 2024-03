A Vibo Valentia il convegno promosso dal M5S: “Politiche sociali, servizi ai cittadini e alle imprese”

Si svolgerà domani lunedì 18 marzo alle ore 18 nei locali della biblioteca comunale di Vibo Valentia il convegno dal titolo “Politiche sociali, servizi ai cittadini e alle imprese”, promosso dal gruppo territoriale dal rappresentante territoriale del M5S Michele Furci. Saranno presenti Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps, Riccardo Tucci, deputato Movimento 5 Stelle ed Enzo Romeo, candidato a sindaco dell’area progressista. Interverranno dopo la relaziona di Michele Furci, Lorenza Scrugli, capogruppo di “Vibo da vivere”, Giovanni Cugliari, presidente regionale CNA, Enzo Scalese, segretario generale Cgil area vasta di Cz-Kr-VV e Rosario Rito, scrittore. Modererà Luisa Santoro, coordinatrice provinciale M5S.

«Il M5S – è scritto in una nota a firma di Michele Furci – a differenza dei tanti che continuano a proporsi sul piano personale ignorando i problemi veri che assillano i cittadini, è un soggetto politico che non si limita a denunciare disservizi e ritardi economici e strutturali bensì li affronta indicando le possibili soluzioni. Come per il gravissimo problema della desertificazione del territorio, dei tanti ritardi del sistema educativo a fornire servizi adeguati e all’avanguardia a tutti i giovani vibonesi, si sono indicate, con un apposito convegno, le soluzioni alternative alla politica restrittiva ed ai tagli realizzati con il dimensionamento scolastico. Si è affrontata la problematica della disabilità nelle sue tante forme materiali e interiori. Si è praticato il valore della piantumazione degli alberi, poiché sono i veri alleati contro il cambiamento climatico: la loro esistenza e la loro cura difende le nostre comunità cittadine dalle intemperie e particolarmente dalle piogge torrenziali o da eventi meteorici disastrosi. Si è affrontato la problematica relativa al “Futuro Innovativo”: la questione annosa delle eccellenze professionali e dei tanti “cervelli” costretti ad emigrare che sarebbero un vero volano per lo Sviluppo Vibonese e Regionale. Ci si è posti il tema della crescita e del rilancio dell’economia in un’ area strategica come la zona industriale di Porto Salvo -Vibo Marina, poiché – afferma il rappresentante del GTM5S – è il primo dovere di un’autentica amministrazione comunale adeguata in questa fase storica a saper cogliere una sfida programmatica di lungo respiro, in grado di trasferire nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente comune gli strumenti per utilizzare le risorse nazionali ed europee in tale prospettiva. Ed ora, continuando il confronto reale con le parti sociali e i soggetti rappresentativi degli interessi collettivi, ci si propone di affrontare con il massimo esperto istituzionale ed economista, già presidente dell’Inps, le questioni strutturali riguardanti i servizi che attengono al vasto mondo delle protezioni sociali dei cittadini e quelli inerenti al mondo delle imprese. Il lavoro non c’è, i giovani emigrano, le imprese chiudono, i paesi si spopolano e i servizi alla persona diventano sempre più carenti – prosegue la nota stampa -. E’ dovere di ogni soggetto politico indicare proposte affinché le speranza che le cose possano cambiare diventino realtà. Il salario minimo legale e la riduzione dell’orario di lavoro, tanto più in presenza dell’avanzata di inediti processi del lavoro e dell’intelligenza artificiale, possono essere buone soluzioni; così urgenti sono i nuovi strumenti di redistribuzione della ricchezza e l’estensione delle protezioni sociali alle fasce più deboli della società con il reddito di cittadinanza», conclude Michele Furci.