A Vibo il concerto dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio diretta dal maestro Castrignanò

Questa sera l’Orchestra sinfonica del Conservatorio di Vibo Valentia diretta dal maestro Eliseo Castrignanò si esibirà presso il Collegio ex Gesuiti alle ore 18,00. L’evento è congiuntamente organizzato dal Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria e realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale spettacolo e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria. Il direttore Vittorino Naso, in una nota, ha dichiarato la propria soddisfazione per la ripresa delle attività dell’orchestra che segnano un preciso segnale di vitalità del Conservatorio. Nel corso del concerto saranno eseguite la Sinfonia n.104 in Re maggiore London di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n.35 in Re maggiore K385 Haffner di Wolfgang Amadeus Mozart.

