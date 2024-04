A Vibo il recital del pianista Marco Clavorà Braulin

Giovedì 18 aprile alle ore 18,00 presso l’Aula Magna del Conservatorio di via Corsea avrà luogo un recital del pianista Marco Clavorà Braulin organizzato dal Conservatorio statale di musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e da Ama Calabria e realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale spettacolo e della Regione Calabria. L’apprezzato pianista, docente del Conservatorio eseguirà la Fantasiestücke op. 12 di Robert Schumann, la Sonata op. 111 in do minore di Ludwig van Beethoven e due Grandes études de Paganini di Franz Liszt.

LEGGI ANCHE: Turismo, sanità e sviluppo dei piccoli paesi: focus nell’evento in programma a Serra San Bruno

Non si ferma il teatro a Vibo, al Moderno entra nel vivo la rassegna “La forza del sorriso”

Mileto, nella Casa della Cultura folto pubblico al defilé di abiti normanni