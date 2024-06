“Crescendo”, il Museo di Santa Domenica pronto ad ospitare la mostra fotografica

Pronto ad approdare in terra calabra il progetto “Crescendo”. Il racconto fotografico, dopo la prima tappa a Bologna, giungerà a Capo Vaticano, in provincia di Vibo Valentia. L’evento culturale, curato da Giuseppe Esposito, si concentra sugli scatti realizzati dai fotografi Francesca Papaianni e Giuseppe Monteleone e verrà ospitato negli spazi del Museo archeologico e paleontologico di Santa Domenica. L’allestimento – reso possibile grazie alla collaborazione con il direttore del Polo culturale Vincenzo Calzona, con la Pro loco rappresentata da Enzo Paparatto e con il sindaco Nicola Tripodi – rientra a pieno titolo nelle iniziative in programma per l’estate. La mostra sarà visitabile nelle giornate del 28/29 e 30 giugno.