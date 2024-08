Al via la nuova edizione di Vibo vintage, la Pro loco cittadina: «Primo evento di swing e rock and roll in Calabria» -Video

Da parte dell’assessore Soriano «un plauso agli organizzatori per una manifestazione divertente e dinamica, che arricchisce il panorama delle iniziative estive approntate in poco tempo dal Comune»

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

La Pro Loco Vibo Città Aps Unpli, pronta per la terza edizione di Vibo Vintage 2024. «Quest’anno- si legge in una nota stampa- tante novità si aggiungono a un programma molto più ricco ed esclusivo, dove accanto alla musica swing e rock’n’roll, con la presenza di ospiti di fama internazionale anche provenienti dallo storico e noto Festival Jamboree che si è concluso ieri a Senigallia, animano la Città, in pieno agosto, iniziative ed intrattenimenti tutti Vintage». L’appuntamento è per sabato 10 agosto a partire dalle 18.30 in piazza San Leoluca, dove l’evento prenderà il via e si svilupperà poi in diversi punti del centro storico, da corso Umberto a piazza XXIV maggio. Vibo Vintage, il festival del vintage che «rievoca in particolare i fantastici anni ’50, è una manifestazione a prevalente finalità ludica e di aggregazione rivolta a tutti coloro che avranno voglia di condividere momenti di divertimento, di socialità e di cultura».

La conferenza stampa

Giusi Fanelli

Questo pomeriggio, nell’atrio di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, presieduta dal presidente della Pro Loco, Michele Catania, affiancato dal componente del direttivo Michele Putrino, dal direttore artistico e socio della Pro Loco, Giusi Fanelli, dall’assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano, e dalla madrina dell’evento, Ida Galati.

Il presidente Catania, moderatore della conferenza, ha spiegato anche lo spirito dell’iniziativa, volta ad «aprire uno spaccato su quegli anni, a far comprendere ai giovani cosa hanno rappresentato ed a far rivivere a molti la bellezza e la spensieratezza di un periodo di rinascita per l’Italia e non solo».

Da parte dell’assessore Soriano «un plauso agli organizzatori per una manifestazione sempre divertente e dinamica, che arricchisce il panorama delle iniziative estive approntate in poco tempo dal Comune».

Putrino ha tratteggiato un pezzo di storia ricordando i fasti dell’Agosto vibonese, ma ha spronato ad andare oltre: «Non si può vivere di sola memoria, non può bastare il ricordo di ciò che è stato; questa città ha bisogno di essere risvegliata, ha bisogno di vivere il presente».

Ida Galati

La direttrice Fanelli ha voluto ringraziare tutti i partner ed ha illustrato un ricchissimo programma con diverse novità, dalla Villa in festa (con la partecipazione della Marakella con i suoi gonfiabili in Villa e la festa dei bimbi nella propria struttura previa preferibile prenotazione), ai percorsi turistici nel centro storico, preferibile prenotazione, accompagnati dall’operatrice dei beni culturali Claudia De Masi , volontaria Pro Loco, autrice di Esperienze Vibonesi Edizioni Beroe, dalle sdraio per ammirare le stelle nella notte di San Lorenzo al Vintage Market Calabria.

Intervenuto anche il consigliere delegato agli Spettacoli, Francesco Colelli, il quale ha manifestato apprezzamento per Vibo Vintage, parlando di una serata che ha come fulcro la socialità: «Questa amministrazione comunale – ha assicurato – terrà in massima considerazione quasi esclusivamente quegli eventi che creano comunità, che hanno al loro centro la socialità, che lasciano qualcosa sul territorio».

La chiusura della conferenza è stata affidata a Ida Galati, ancora una volta madrina dell’evento: «Sono davvero felice di vivere ancora una volta questa iniziativa straordinaria, tra le poche in Italia; un evento per il quale torno volentieri qui, fiera di essere vibonese. Invito tutti a partecipare attivamente, a ballare e divertirsi rivivendo lo spirito dello swing e del rock’n’roll».

Il programma

L’evento si articolerà in diversi momenti ed attività. Il 10 agosto momento di apertura in Piazza XXIV Maggio alle ore 19.00 con lo Swing Village dove si troveranno espositori di abbigliamento e oggetti vintage, quest’anno grazie alla presenza di Vintage Market Calabria e alla direzione artistica di Chiara Staropoli, non mancherà lo show hairy stylist di Ilenia Lo Bianco e le sue modelle, il servizio make – curato dall’Estetica di Romina Nusdeo, in cui si vedrà come protagonista il vintage e il retrò che fa moda, tendenza e attrazione. Alle ore 19.00 lezione di swing, gratuita, a cura di dj Sauro che sarà affiancato dagli ospiti della serata “Calabria Swing”, e ancora lezione di Lindy Hop con Elisa Meringolo e Mauro Bertello da Mauro Bertelli, entrambi noti ballerini professionisti di swing e rock’n’roll che offriranno agli amatori e alle scuole di ballo coinvolte un camp di bughi bughi e non solo, aspettando poi alle 21.00 il concerto live di Dj Sauro e di Max Gazzaruso & swing fratis, il dj set Rock ‘80 e ‘90 con Hiena, ospite nuovo della terza edizione.

Ma nel frattempo la Città respirerà l’area d’epoca vintage in Piazza San Leoluca alle ore 19,00 con l’inaugurazione del raduno di moto e auto d’epoca, grazie alla partecipazione di amatori privati e soci e rappresentanti di associazioni: Veicoli Storici Calabresi, Fury card Club, Hipponion Classic Cars Vibo Valentia, Aci Auto Storico, Club auto e moto di Gimigliano, Catanzaro Corse Club che sfileranno a seguire prima per le vie della città (partenza da P.zza San Leoluca e arrivo lungo Corso Umberto I passando per: Ospedale, viale Kennedy, Oratorio salesiani, Viale Affaccio, Moderata Durant, Parco Urbano, Istituto Capialbi (ex magistrale), viale Kennedy, Corso Vittorio Emanuele III e poi Corso Umberto I e parte di Viale Regina Margherita (ove le auto sosteranno). Alle 19,00 Max Gazzaruso & Swing Fratis apre lo spettacolo in Piazza San Leoluca.

Non mancherà l’attenzione per la moda con Topolino Moda Look Vintage, lo shooting fotografico con Attilio Scullari e due novità vicine a quelli che sono gli scopi e la mission sociale e culturale che la Pro Loco ideatrice dell’evento ha con gli itinerari turistici gratuiti nel centro storico e nelle Chiese limitrofe, con l’accompagnamento della socia volontaria della Pro Loco Claudia De Masi; la Villa Comunale in Festa con parco ludico con gonfiabili per famiglie con bimbi e anche per i più piccoli grazie alla Marakella che si occuperà di far vivere anche ai genitori una serata all’insegna del relax, e non da ultimo l’atrio di Palazzo Gagliardi “C’era una volta…” con una mostra culturale fotografica di quegli anni. Spazio poi al food e beverage con il coinvolgimento dei locali del centro storico in particolare di corso Umberto I.

Non dimentichiamo che sarà in un giorno in cui le stelle, come da tradizione, diventano protagoniste nella scalinata Versace in cui verrà allestito un corner vintage con sdraio per esprime desideri in compagnia della rock music. L’appuntamento, conclude il comunicato, sarà realizzato grazie al lavoro del direttivo e dei volontari della Pro Loco Vibo Città, nonché al contributo di commercianti e aziende, locali e non, al media partner Pubbliemme e al main partner Paradiso Group, e dell’Amministrazione Comunale, con l’impegno, concludono la socia curatrice dell’evento Giusi Fanelli, e il presidente della Pro Loco Michele Catania di autotassazione per quella parte di spesa che non fosse coperta dai sostegni e dalle collaborazioni fino ad oggi ricevute.