Viandanza, a San Nicola da Crissa incontri artistici e culturali

Una due giorni dedicata alla storia locale, all’emigrazione e all’associazionismo capace di rigenerare i luoghi. Ecco gli appuntamenti in programma

A San Nicola da Crissa tutto pronto per la “Viandanza”, incontri artistici e culturali in programma il 9 e 10 agosto. Il progetto è frutto del lavoro portato avanti da Crissa, Centro ricerche iniziative spopolamento, spostamenti, ambiente in sinergia con Arci e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Si parte il 9 agosto, dalle ore 21.00, in piazza Marconi con lo spettacolo “I gabbiani vengono tutti da Brooklyn”, teatro/canzone di e con Ettore Castagna. Previsti i saluti del sindaco Giuseppe Condello e la presentazione di Vito Teti. Il 10 agosto, dalle 21.00, nella medesima location si svolgerà l’inaugurazione della mostra fotografica e documentaria sull’Arci, “La scintilla”, fondata nel 1972 e sulla festa degli emigranti nata nel 1973. L’appuntamento sarà a cura di Franco Teti.

A seguire, tavola rotonda dal titolo “Antiche e nuove forme di associazionismo per la rigenerazione dei luoghi” con gli interventi di Vito Teti, antropologo scrittore, presidente Crissa; Antonio Carnovale, fisioterapista in pensione e già presidente Arci; Vittorio Teti, presidente Arci e responsabile della Festa dei migranti; Maria Teresa Iannelli, archeologa e già funzionario della Soprintendenza e infine Joseph Viscomi, storico e docente a Birkbeck University of London