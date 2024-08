A Mileto conto alla rovescia per la rassegna sui “20 anni di storia” del Carnevale

Prevista questa sera, ripercorrerà il vissuto della manifestazione allegorica. In programma lo spettacolo “Ladies show dance dagli anni ’70 ai giorni nostri”

Conto alla rovescia per l’evento di commemorazione dei 20 anni di vita del Carnevale Miletese. Lo spaccato estivo della storica manifestazione allegorica si svolgerà questa sera in piazza Badia a partire dalle ore 22. Nell’occasione sarà proposto dall’apposita associazione Carnevale Miletese presieduta da Antonello Sorrentino un evento unico in Calabria. Direttamente dalla nota trasmissione di Rai Uno “Tali e quali show”, infatti, a Mileto si svolgerà lo spettacolo “Ladies show dance dagli anni ’70 ai giorni nostri” «che catapulterà i presenti nel fantastico mondo di Celebrity Stars. La rassegna – spiegano gli organizzatori – sta facendo il giro del mondo e, ne siamo sicuri, farà ballare e cantare sulle hit delle icone femminili della musica pop e commerciale tutti coloro che vi assisteranno. Celebrity Stars è molto più di uno spettacolo: è un’esperienza musicale straordinaria che vi condurrà attraverso le epoche dorate della musica pop internazionale».

«Siamo qui per portarvi in un viaggio unico e coinvolgente – aggiungono – attraverso le voci e le performance delle icone femminili della musica. Da Lady Gaga a Madonna, da Jennifer Lopez a Britney Spears, questo spettacolo trasporterà il pubblico in un mondo di musica, danza e emozioni travolgenti. Immaginatevi un repertorio dance medley senza pause, con tutte le migliori canzoni delle superstar femminili della musica mondiale. Dall’esplosiva energia degli anni ’80 alla travolgente dance degli anni ’90 fino ai successi più recenti del nuovo millennio». La serata, organizzata con il contributo della Regione Calabria e dell’amministrazione comunale di Mileto, prevede anche la trasmissione di un video realizzato ad hoc, che ripercorre il ventennio di vita del Carnevale Miletese.