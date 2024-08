Vibo Marina si prepara a Una notte da sogno: Rosa Chemical star ma il vero protagonista sarà il porto. Ecco il programma

Rosa Chemical sarà la star, ma il vero protagonista sarà il Porto di Vibo Marina insieme all’intera frazione marina della città capoluogo, con spettacoli, musica ed esibizioni che animeranno la V edizione di Una notte da sogno. L’evento, in programma il 22 agosto, è organizzato dalla Top Event 2, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia.

«Questa nuova edizione – si legge in una nota degli organizzatori – è la conferma della voglia di rilancio sociale e culturale di un’intera comunità che in passato è stata tristemente colpita da disastrosi avvenimenti e che resta tuttora in bilico, ma fiduciosa, sul prossimo futuro. L’idea di “Una notte da sogno” nasce con l’intento di voler fortemente rilanciare una località marina avvitata in una triste spirale involutiva, calcando le orme dell’ottimismo e dell’allegria, all’insegna di quel divertimento puro, costruttivo e contagioso di cui certamente c’è ancora bisogno».

Con queste premesse, verrà dato grande risalto risalto «alle luci che, insieme alla musica e saranno le due indiscusse protagoniste della serata in programma». Una scelta di grande impatto scenografico che ha un duplice significato: «da un lato, la vicinanza al mare è capace di dare allo spettacolo uno straordinario effetto scenico, dall’altro, l’obiettivo è quello di sottolineare l’importanza che il Porto di Vibo Marina dovrebbe avere come formidabile fattore di sviluppo, occupazione e business strategico nel mercato italiano ed europeo».

La musica protagonista assoluta

«Finalmente un evento pensato ad hoc per le vecchie e nuove generazioni – continuano gli organizzatori -, creato su misura per la contagiosa voglia di vivere l’estate, senza sfociare in eccessi incontrollati. Semplicemente cantando la gioia e l’emozione di esserci. Dal tardo pomeriggio fino a notte piena, Vibo Marina si animerà di luci, suoni e colori, ma soprattutto di tanti, tanti sorrisi».

Il programma

Alle ore 20.30, nella postazione della Banchina Fiume sarà allestita sia l’area bimbi rivolta esclusivamente a loro, in cui potranno divertirsi e godersi in tranquillità i tanti momenti di spettacolo itinerante (personaggi della Disney, distribuzione di zucchero filato e pop‐corn in forma gratuita, truccabimbi, spettacoli dedicati).

Alle ore 21.30, apriranno l’evento le due band Faber Quartet (area Tropical) e Max Gazzaruso & Swing Fratis (area Ciro’s) per terminare la loro performance alle ore 23.30.

Alle ore 21.45, la street band Takabum inizierà la sua esibizione in barca (Menor Quin 120) attraversando tutto il Porto di Vibo Marina per poi attraccarsi alla banchina Fiume e proseguire il suo spettacolo itinerante su Corso Cristoforo Colombo e su via Michele Bianchi. Al fine, poi, di dare ancora più risalto al Porto di Vibo Marina, saranno poggiate in mare nel Porto due sfere gonfiabili per due esibizioni alle 22.30 alle 00.15. Entrambe le esibizioni si svolgeranno nell’area difronte il Bar Tropical.

Alle ore 23.30, alla Banchina Fiume inizierà il concerto live dell’artista Rosa Chemical; suggestiva la traversata sul Caicco Pallas che verrà riservata all’artista e agli sponsor dell’evento (dal Pontile Marina Stella del Sud palco vicino vicino la banchina Pola).

Contestualmente al concerto live di Rosa Chemical, alle ore 23.30 nell’area Ciro’s inizierà l’esibizione della band “Disco Club Paradiso”; la band ha partecipato nel 2022 al programma musicale X‐Factor; il suo concerto terminerà alle 01.30.

Il finale dell’evento si svolgerà tutto nella piazzetta Satriani con la musica disco dalle ore 01.00 sino alle ore 03.00.

L’evento sarà presentato nei dettagli domani, nel corso di una conferenza stampa nella sala meeting dell’hotel Cala del Porto di Vibo Marina (ore 10.30). All’incontro con la stampa, parteciperanno l’organizzatore Giovanni Patania, l’assessore comunale al Turismo Stefano Soriano e Francesco Colelli (delega allo Spettacolo).