Tropea oggi celebra la Madonna dell’Isola: un rito antico tra fede e tradizione

Il Santuario gremito ogni anno a Ferragosto

Il conto alla rovescia è iniziato, tra poche ore la città si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la processione a mare della Madonna dell’Isola, in occasione della solennità dell’Assunzione di Maria Vergine. Un evento che travalica i confini religiosi e si trasforma in un vero e proprio rito collettivo, capace di unire migliaia di persone in un unico abbraccio di fede e devozione. Le origini di questa tradizione si perdono nella notte dei tempi, intrecciandosi indissolubilmente con la storia di Tropea. Da secoli, i pescatori locali portano in processione le statue della Sacra Famiglia, chiedendo alla Vergine protezione e abbondanza. Un gesto che si ripete anno dopo anno, tramandato di generazione in generazione, diventando un simbolo della profonda devozione della comunità tropeana.

La calata delle statue della Sacra Famiglia

Oggi a partire dalle ore 16:30, le strade di Tropea si animeranno con un viavai di fedeli e curiosi, tutti diretti verso il Santuario di Santa Maria dell’Isola, il piazzale sottostante, la spiaggia di Mare Piccolo, la spiaggia della Rotonda o, dall’alto, piazza del Cannone o l’Affaccio. Da qui, le statue verranno portate in processione lungo la costa, a bordo di una splendida imbarcazione addobbata a festa. Un corteo suggestivo, accompagnato dalle preghiere dei numerosi fedeli e dal suono delle campane, che si snoderà lungo la costa, offrendo uno spettacolo unico e indimenticabile. Al termine della processione, le statue faranno nuovamente ritorno al Santuario, dove verrà celebrata una solenne messa di ringraziamento.

Lo spettacolo pirotecnico annuale

Ma la magia non finisce qui. Alle ore 22, lo scoglio dell’Isola si trasformerà in un palcoscenico naturale, illuminato da uno straordinario spettacolo pirotecnico. Un tripudio di colori e di luci che incanterà grandi e piccini, regalando emozioni uniche. La processione a mare della Madonna dell’Isola è un evento che va ben oltre la sfera religiosa. È un’occasione per immergersi nella storia e nella cultura di Tropea, per vivere un’esperienza indimenticabile e per godere della bellezza di uno dei borghi più suggestivi d’Italia.

L’antica preghiera del popolo tropeano

Abbasciu alla Marina di Trupea

subba a na grutta

c’è na cresiola

cu La Vergini Santa Maria

a cu nci cerca grazi

nci ndi duna

e io Madonna mea

Vi ndi cercu una

l’anima netta

e u cori chi Vi ama.