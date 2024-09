Una serata con Mozart, a Tropea proseguono gli eventi musicali del Festival armonie della Magna Graecia

La locandina dell’evento

Ancora emozioni sotto le stelle con il Festival armonie della Magna Graecia. Martedì 3 settembre il suggestivo borgo di Tropea si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico d’eccezione per una serata di musica classica, arte e bellezza. L’ex monastero di Santa Chiara ospiterà alle ore 21:30 l’evento dal titolo Una serata con Mozart con il violinista Renato Donà e il pianista Daniele Paolillo, due interpreti di grande talento che condurranno il pubblico in un raffinato viaggio attraverso le opere di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di quattro delle più importanti Sonate per violino e pianoforte del genio di Salisburgo, capolavori che testimoniano la sua straordinaria capacità di fondere virtuosismo e profonda espressività. In particolare: la Sonata in Do maggiore K 296, la Sonata in Mi minore K 304, la Sonata in Sol maggiore K 379 e la Sonata in Si bemolle maggiore K 454. Una maratona eccezionale che costituisce un unicum, un’esperienza da non perdere che si inserisce nell’ampia programmazione che ha appassionato il pubblico della Costa degli Dei per tutta l’estate e continuerà a coniugare musica, ambiente e cultura fino alla fine dell’anno.