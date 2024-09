Settant’anni intorno al fuoco: per il mitico gruppo scout “Tropea 1” un compleanno importante tra vecchi ricordi e nuove leve

Il logo scelto per celebrare l’evento

Il 5 e il 6 ottobre prossimi Tropea si prepara a vivere un evento indimenticabile: il 70° anniversario del mitico gruppo scout Tropea 1. Un festeggiamento che non solo segna un’importante tappa per il gruppo, ma che tocca il cuore di tutta la comunità locale, richiamando alla memoria decenni di valori, esperienze e legami creati sotto il cielo stellato del campo scout. La celebrazione avrà luogo nella pineta di Marina Vescovado, scelta strategica per accogliere sia i membri attuali del gruppo che gli ex scout che hanno mantenuto un affetto speciale per Tropea 1. Per supportare questo evento che rappresenta un momento di unità e celebrazione, la Commissione straordinaria del Comune ha concesso il patrocinio gratuito e l’utilizzo del parcheggio della Marina.

L’intero fine settimana sarà dedicato a ripercorrere la storia del gruppo e ad onorare le figure che hanno contribuito a farlo prosperare, rinnovando allo stesso tempo l’impegno verso il futuro. Gli organizzatori hanno previsto un allestimento che ricrea un autentico campo scout, completo di strutture tipiche come il portale, l’alzabandiera, il tavolo da campo e la cucina da campo, regalando ai partecipanti un’atmosfera immersa nel vero spirito scout.

Primo giorno: celebrazione e ricordi

La maglietta per l’evento

La prima giornata, sarà un omaggio alle esperienze vissute e un confronto con i ricordi che hanno caratterizzato il percorso del gruppo. Dopo la preparazione delle strutture a partire dalla mattina, alle ore 17 avrà luogo la cerimonia di apertura con l’alzabandiera, seguita da interventi di figure chiave che hanno segnato la storia dello scoutismo a Tropea. Il capogruppo Fabio Mazzitelli darà il via ufficiale ai festeggiamenti, onorando i fondatori e coloro che hanno favorito la crescita del gruppo nel corso del tempo. Subito dopo inizieranno i giochi tematici, progettati per ripercorrere i ricordi dei decenni passati. La serata continuerà con una cena comunitaria, incentrata su un piatto tradizionale: fileja con sugo di salsiccia, per nutrire corpo e spirito in un’atmosfera di condivisione.

Il clou della serata sarà il “Fuoco dei 70 anni”, un rito simbolico che vedrà protagoniste due figure emblematiche: la fiammella, simbolo del fuoco, e un ragazzo che incarna il percorso di crescita del gruppo, dal bambino che muove i primi passi nello scoutismo fino all’uomo o la donna della partenza. Durante il fuoco, si alterneranno racconti, mimi e canti organizzati dai Lupetti, dal Reparto, dal Clan, insieme a bans e scenette. Ogni legnetto gettato nel fuoco rappresenterà una persona che ha dato il proprio contributo al gruppo, alimentando la fiamma della nostra storia. Saranno raccolte testimonianze di figure significative. Il fuoco sarà realizzato seguendo la tradizione scout, con lo spirito di stare insieme, condividere e celebrare la nostra storia in modo autentico e partecipativo.

Secondo giorno: accoglienza e cerimonie

Un raduno scout, foto di repertorio

Giorno 6 ottobre sarà dedicato all’accoglienza dei nuovi membri e alle cerimonie di passaggio. Dopo la colazione, si procederà con lo smontaggio delle strutture del campo. Successivamente, ci sarà l’accoglienza dei nuovi membri che entreranno a far parte della nostra grande famiglia scout e le cerimonie di Passaggio e Salita in Noviziato. Alle ore 12:15, verrà celebrata la Messa, un momento di riflessione e ringraziamento per questi 70 anni di storia, vissuti con fede e spirito di servizio. La celebrazione sarà aperta a tutti, come segno di unione e di comunione con la comunità locale.

Questa attività rappresenta un momento di grande significato per il gruppo scout Tropea 1. «Festeggeremo 70 anni di storia – ci ha fatto sapere in anteprima il capogruppo Fabio Mazzitelli a margine della riunione organizzativa dell’evento -, fatta di avventure, di crescita personale e collettiva, di servizio alla comunità e di amicizie indissolubili. Sarà un’occasione per riflettere sul nostro percorso, per ricordare con affetto tutti coloro che hanno contribuito a fare del nostro gruppo quello che è oggi e per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e speranza».