Tropea, un Quintetto d’eccezione all’ex monastero di Santa Chiara per il Festival di Armonie della Magna Graecia

La locandina dell’evento

Ancora un appuntamento musicale di altissimo livello a Tropea nell’ambito della XXVII edizione del Festival di Armonie della Magna Graecia, che si concluderà il 25 ottobre. Sabato 21 settembre alle ore 21:30 l’ex monastero di Santa Chiara, tradizionale location della rassegna, sarà infatti il palcoscenico di un appuntamento eccezionale che vedrà il pianista Emilio Aversano esibirsi insieme a un quintetto composto da alcuni dei più acclamati solisti di fama nazionale e internazionale. Protagonisti della serata saranno i membri dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e della Tonhalle orchestra di Zurigo, due delle orchestre più rinomate d’Europa: Andrea Oliva (flauto), Francesco Di Rosa (oboe), Calogero Palermo (clarinetto), Andrea Zucco (fagotto) e Guglielmo Pellarin (corno).

Il Quintetto vanta un curriculum che include collaborazioni con le più importanti orchestre di tutto il mondo, tra cui l’orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Lucerne Festival orchestra, Bayerischer staatsorchester, Orchestre national de France, Chamber orchestra of Europe e Mahler chamber orchestra, con le quali sono già stati calcati i palcoscenici più prestigiosi: il Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, la Suntory Hall di Tokyo, la Salle Pleyel di Parigi, la Royal Albert Hall di Londra, la Carnegie Hall di New York. L’ensemble di eccezione si esibirà in un programma musicale di grande raffinatezza unendo capolavori della tradizione classica a brani iconici delle colonne sonore cinematografiche. Tra i pezzi previsti in scaletta, il Quintetto in mi bemolle maggiore K 452 di Wolfgang Amadeus Mozart sarà uno dei momenti di maggiore intensità della serata.

L’incredibile combinazione di talenti, ulteriormente impreziosita dalla presenza del pianista Emilio Aversano, direttore artistico della rassegna, rappresenta una rara occasione per il pubblico di vivere un’esperienza musicale di eccellenza assoluta. L’evento sottolinea il carattere internazionale della manifestazione che continua a distinguersi come una delle rassegne più prestigiose e apprezzate, rendendo il borgo di Tropea un crocevia culturale in cui tradizione e innovazione musicale si incontrano. L’evento del 21 settembre sarà uno dei momenti più significativi della stagione, che darà la possibilità alla città di ascoltare in anteprima il programma che la stessa formazione suonerà il prossimo 13 novembre nella stagione da Camera dell’Accademia di S. Cecilia nella Sala Sinopoli del Parco della musica a Roma. Dunque, un’occasione unica per respirare l’eccellenza della musica classica in un contesto storico e paesaggistico di rara bellezza.